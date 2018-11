“Mi fondo previsional no crece, al contrario, bajó”

Señor Director:

Es preocupante que desde hace nueve meses mi fondo previsional en una AFP local no crece, al contrario, bajó, como si la empresa empleadora de la cual dependo no aportase. No recibo explicación clara y argumentada o tal vez en tiempos del año del descubrimiento de la corrupción peruana, la SBS se hace la desentendida o está ciega y sorda o formó alianza estratégica con las AFP, porque supuestamente no existe control o fiscalización al respecto. Por otro lado, se dice que para recibir una pensión de S/ 1.000, el aportante deberá tener un ahorro total de S/ 250 mil. Qué injusticia trabajar 30 años para esa miserable pensión.

ÁNGEL CAYETANO LÓPEZ

RIOTAMB@GMAIL.COM