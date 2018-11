Precisiones sobre la ONP

Señor Director:

Tengo a bien dirigirme a usted con el objetivo de precisar algunos detalles sobre el estado del plan solicitado a la ONP en referencia a la nota publicada el día 23 de noviembre en La República, la cual fue enviada por el ciudadano Mario J. Ramírez Gómez.

De acuerdo a lo requerido por el presidente de la República en su mensaje presidencial del 28 de julio, la ONP cumplió con presentar el Plan de Descarga Procesal antes del plazo establecido.

El Ejecutivo, luego de su revisión, envió la propuesta al Congreso como Proyecto de Ley el 13/09/18, el cual ingresó a la Comisión de Justicia para su evaluación y estudio.

Aunque el proyecto cuenta con un predictamen aprobatorio, nos encontramos a la espera de que dicha comisión sesione y pueda emitir su dictamen. De acuerdo a la información recibida, la propuesta se debatiría en Sesión Ordinaria el próximo martes 27/11/18.

En tal sentido, estamos realizando el seguimiento del caso y, además, de manera simultánea, hemos iniciado la revisión de expedientes a fin de avanzar con lo solicitado en tanto se aprueba la norma en referencia, la misma que nos brinda una oportunidad de solución a la carga procesal y que nos permitirá tener una organización más eficiente en servicio de nuestros asegurados y de la sociedad.

jesús muñoz castro

Director general. Ofic. Relaciones Institucionales del MEF.

Carta de la FPR

Señor Director:

Me dirijo a usted en mi calidad de presidente de la Federación Peruana de Remo (FPR), con relación al artículo acerca del viaje del equipo de remo a los clasificatorios de Brasil, que se publicó el 23 de noviembre y que apareció en su web del mismo día.

En ese artículo se afirma que: “El viaje se produce después que Carlos Neuhaus, presidente de la Copal, confirmó que la sede de remo para Lima 2019 será la ciudad de Huacho. Esta noticia fue celebrada por la Federación Peruana de Remo, quienes indicaron que las playas de Huacho era el lugar idóneo para realizar las competencias...”. Al respecto, debo indicar que la Federación que presido nunca propuso realizar las competencias en la Albufera de Nuevo Mundo en Huacho y menos en las playas como se indica en el artículo. No estuvo ni está de acuerdo en realizar las competencias en el lugar debido a que no cumple con los requisitos técnicos necesarios para una pista olímpica ni se puede acondicionar por ser una zona protegida ecológicamente. Menos aún, cuando el gasto que se realizará no dejará ningún legado al deporte del remo peruano. La decisión de la Copal tampoco honra el compromiso que la ciudad de Lima hizo, dentro de su propuesta para obtener la Sede de los Juegos, de construir una pista para el deporte olímpico de remo. Este es el único deporte olímpico en el Perú que no tiene pista ni lugar idóneo para entrenar.

Adicionalmente, se falta a la verdad cuando se afirma que la Federación Peruana de Remo celebra la decisión, no solo por lo que expongo líneas arriba sino porque, desde principios del 2017 que iniciamos los trabajos y buscamos coordinaciones con la Copal para concretar el sueño de la pista olímpica, esta entidad ha ignorado las propuestas, sugerencias, y comentarios de la Federación Peruana de Remo.

josé Spihlmann

Pdte. Feder. peruana de remo