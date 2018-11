“Necesitamos represar, sembrar y cosechar agua para generar desarrollo" | VÍDEO

La corrupción corroe. ¿Qué hará en las diferentes instancias que involucran al Gobierno Regional?

1) Un gobierno abierto bajo un sistema de transparencia total para que cada acto sea transparente e involucre la participación no solo de los medios de comunicación sino de la sociedad civil en la fiscalización y el seguimiento de los actos administrativos. Las licitaciones, concursos públicos y contrataciones se verán en las redes sociales. 2) Aplicación del programa interventor, recogido de experiencias como de España. Un interventor, desde la asignación del presupuesto, desde la generación de los términos de referencia y las bases, ese documento con el que se hacen las contrataciones públicas, tiene que ser revisado por expertos, integrantes de la sociedad civil, de los colegios profesionales de la población vinculada. Por ejemplo, en el hospital Antonio Lorena, tiene que estar el cuerpo médico, los colegios profesionales y garantizar un proceso transparente. Eso rompe los canales de corrupción y permite observar a la autoridad respecto de un proceso. Con tendremos mejores proyectos, mejor intervención, mayor fiscalización y previniendo calquier problema en adelante. No habrá borrón y cuenta nueva, se harán las denuncias de identificarse casos de corrupción en todo ámbito, las auditorías, en los cortes, en las liquidaciones que haremos ni bien asumamos el gobierno.

¿Qué hará en Turismo?

El desarrollo del destino turístico más importante en Latinoamérica, el Cusco, necesita de un plan integral. Conectividad es un punto central. Implica impulsar la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Que de una vez por todas se impulse el movimiento de tierras, con liderazgo y alianzas políticas y sociales en la región. Es un aeropuerto anhelado durante 40 años. A pesar de que hay competencias y el encargado es el Ministerio de Transportes, como siempre lo he dicho, vía proyecto de ley que está en camino, impulsaremos se haga por obra pública e incorporar al Gobierno Regional dentro del proceso de promoción, seguimiento y construcción del aeropuerto. Mientras no haya espacio para la toma de decisiones nunca se agilizará este proyecto tan importante. Lo otro es descongestionar el turismo en Machupicchu. Ello se hace rompiendo los monopolios, generando competencia. Se genera articulando la estación que está en Hidroeléctrica, llevándola hasta Santa Teresa, ampliando y mejorando la carretera de Santa María, Santa Teresa e Hidroeléctrica y todos los anillos viales alrededor, en Mollepata, Limatambo, Vilcabamba, y eso permirtirá fluidez, más turistas a Machupicchu con un nuevo protocolo. Con ese mayor flujo se generará crecimiento y se diversificará la oferta en La Convención, Calca, Urubamba, Espinar, Anta, Choquequirao, Tres Cañones, Raqchi, Cuatro lagunas, Waqrapukara, a donde llega muy poca gente.

Cusco es una región agrícola. ¿Qué planea hacer?

Nuestro plan está relacionado con el combate a la pobreza, enquistada en zonas rurales. Hay que hacerlos más productivos. Sugiere generar proyectos de riego, eso además es preparar el futuro de nuestra población frente al cambio climático. Necesitamos represar, sembrar y cosechar agua para generar desarrollo. Esos son proyectos muy importantes, con una inversión de por lo menos US$ 1.500 millones. Trabajar en todas las cabeceras de cuenca de nuestra región. Con ello se permitirá tener agua para consumo humano, agua para riego tecnificado en los sistemas productivos, incluso para generación eléctrica. Además de agua, mejorar todo el proceso productivo. Allí implementaremos, no solo para la agricultura sino para otros sectores también, los Compites Cusco, Compites Canchis, Compites Espinar, Compites La Convención, etc. que son una suerte de parques de innovación tecnológica, ecológica y económica para acopiar, transformar, darle valor agregado a la producción agrícola como a las frutas, café, quesos, granos andinos, papa nativa, para articularlo al mercado.