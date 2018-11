Rubén Vargas: “Retomamos la tarea en el Vraem, que es más que narcotráfico y terrorismo”

El presidente de Devida, Rubén Vargas, tiene una nueva estrategia para el difícil Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Marañón (Vraem). Asegura que el plan será mucho más efectivo porque "no es un enlatado". La estrategia incluye una unidad ejecutora en esta zona con 52 millones, que podrían aumentar, para financiar proyectos de desarrollo el próximo año.

¿Qué rumbo toma Devida con su manejo de unos meses?

Nos concentramos en fortalecer lo avanzado en el Alto Huallaga. Esa zona era epicentro del narcotráfico, con poco más de 20 mil hectáreas en el 2019-10, y ahora hay no más de mil 600 hectáreas. La reducción fue por lo que hicieron gobiernos de turno y en ese trabajo Devida tuvo papel importante. Estamos también retomando la gran tarea de Devida: el Vraem. Tenemos el encargo de entrar al Vraem con una estrategia integral, articulando sectores para enfrentar las brechas sociales.

Un componente social que aún faltaba intensificar, ¿no?

Para Devida, el Vraem es oportunidades y potencialidad inexplorada. Es mucho más que narcotráfico y terrorismo. Las posibilidades de desarrollo y generación de oportunidades son mayores a sus problemas. El valle es muy heterogéneo y allí muchos esperan que el Estado llegue con alternativas.

Pero sí es de donde sale el grueso de la droga del narco...

Sí, pero los cultivos de coca se concentran en 9 distritos y hay 69 distritos. Es una zona en que se necesita trabajar de manera más integral: mucho más que un programa de desarrollo agrícola o componente solo de seguridad.

¿Lo que se hizo en el Alto Huallaga es el modelo que debe seguirse?

Son escenarios diferentes pero sin duda se sacan lecciones básicamente para no cometer los mismos errores. Y replicar cosas buenas: trabajar con organizaciones sociales, autoridades locales, toda la cadena productiva, por ejemplo.

¿Qué se hace con las autoridades electas de la zona?

Nos hemos reunido con casi todos. Facilitan el trabajo las mancomunidades: en el norte, el Norvraem, muy activos en trabajo de desarrollo; en el centro, el Amuvraem, preocupada por mejorar infraestructura vial y por el desarrollo. La relación con los alcaldes está en buen momento.

La influencia del narco en la política no se descarta, ¿no?

En la medida de que los acaldes son electos, corresponde trabajar con ellos, más allá de acusaciones o sospechas...

Que siempre están.

Siempre están, pero son autoridades válidas con las que tenemos que trabajar...

¿Cómo los ve ahora?

Estoy gratamente sorprendido por la reacción. El alcalde de Llochegua, pese a provenir de las canteras de las organizaciones cocaleras, está con más disposición a trabajar en desarrollo. Y así otros, de las zonas más difíciles del Vraem.

¿Qué tiene el nuevo plan del Vraem, que lo hará funcionar? Porque ya hubo varios...

Lo nuevo de esta estrategia es que para la elaboración del plan hubo un proceso de maduración que pasó por consensuar con las organizaciones sociales del Vraem, las autoridades locales, los gobiernos regionales y finalmente los sectores del Ejecutivo. No es un enlatado que se imponga sino el resultado de un largo proceso que nació de las bases.

¿Qué se recogió?

Por ejemplo, que las organizaciones sociales participen como monitores en proyectos...

¿Cómo será la unidad de Devida en el mismo Vraem?

Por primera vez, Devida tendrá una unidad ejecutora en el Vraem. Esto permitirá trabajar en darles valor agregado a los cultivos de cacao, café y otros. Así, para el 2019, tenemos una estrategia de desarrollo bien definida, una unidad ejecutora, la posibilidad de darles valor agregado a sus productos, un presupuesto específico para el Vraem que es un poco más de 52 millones y a partir de eso vamos a buscar fondos de cooperación internacional.

¿52 millones de una unidad ejecutora con sede en Pichari?

En todo el Vraem, con oficina central en Pichari. Por lo menos tendrá tres oficinas.

¿A partir de estos 52 millones, a cuánto se espera llegar con los fondos internacionales?

Por lo menos tres o cuatro veces más, para el 2019...

Al 2021, ¿cuál debería ser la situación en el Vraem, si hoy el 70% de la droga sale de allí?

Al Bicentenario, debemos tener un Vraem con mayores oportunidades de desarrollo, mejor interconectado, cobertura de salud y educación mayor, menores índices de pobreza y anemia, un grupo terrorista si no liquidado al menos en su mínima expresión y un narcotráfico controlado.

La injerencia del narcotráfico en la política se da también financiando partidos. ¿La reforma planteada en el Referéndum dará solución al problema?

Sin duda, es un candado muy importante y eso va a ayudar muchísimo a sanear el sistema político y de participación política. Creo que es una reforma política que servirá como punto de quiebre.

Los sectores cocaleros tuvieron protagonismo fuerte en protestas sociales. ¿Hay peligro de un encauzamiento político radical de estos sectores?

No. Una gran lección que sacamos de los movimientos cocaleros de los años 2002 al 2005 y hasta el 2010 es que el campesino no puede estar representado por dirigentes que tienen conexión con el narcotráfico o el terrorismo. Eso se vio en el Alto Huallaga. El Ministerio Público y la Policía lograron develar una estructura que probaba ese vínculo. Se probó relación directa con Artemio, que ordenaba una huelga cocalera y ataques. No creo que haya un sector político radical o anarquista que tome como colchón social esos sectores descontentos.

¿Cambiaron los tiempos?

Radicalmente. Esos años en que el llamado nacionalismo, antaurismo o etnocacerismo se cobijaba en organizaciones cocaleras ya terminaron. Las mismas organizaciones cocaleras las han sacado. Veo ahora a dirigentes cocaleros en el Vraem que tienen mucho interés en hablar de desarrollo, fortalecer sus organizaciones como actores sociales, ser reflectores de sus gobiernos locales. Hay una maduración.

Pero la erradicación de la coca sigue generando rechazo...

Por supuesto, a ningún campesino le va a gustar que le quiten su hoja de coca, es una reacción natural. En el Alto Huallaga hubo muertos y heridos por eso y Sendero fue defensa armada de la coca también. Eso se ha superado. Ahora vemos alcaldes y dirigentes que quieren trabajar en programas de desarrollo o mejora de sus vías de comunicación.

¿Cómo se articula Devida con la labor de erradicación?

El Corah, que depende del Ministerio del Interior, hace la erradicación en base a un plan. Devida tiene una estrategia de lucha contra las drogas. La erradicación es un componente, pero que ejecuta Interior.