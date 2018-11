Respuesta del legislador

Señor Director:

He leído con sorpresa la carta de Marco Antonio Silva Santisteban Torres, un francotirador habitué de la sección “Cartas” de La República, publicada en la página 8 el martes 27 de noviembre de 2018, en la que critica un Proyecto de Ley mío sobre la despenalización de las multas electorales por no votar.

Al Sr. Silva lo conocí cuando era asesor de Edgard Reymundo, congresista de la bancada de Humala, quien presidía la Comisión Vía Expresa del Callao, investigación que impulsé en un inicio solitariamente y que sirvió para anular ese abusivo peaje. Hoy el Sr. Silva es personero legal alterno de la organización política Por Ti Callao.

Durante este gobierno, el Sr. Silva visitaba con frecuencia el Ministerio de Vivienda y Construcción, en representación de la empresa Mudanzas Sansón, compañía que registra 181 entradas al Ministerio. ¿Por qué un chalaco, que se presenta como empresario, defiende al Colegio de Abogados de Lima, del que no es miembro?

Por otro lado, el usar agua, ¿me impide legislar sobre el agua? El prender un foco, ¿me impide opinar sobre electricidad? ¿Tener cuenta bancaria me impide criticar la tasa de interés? El ser miembro del CAL, ¿me imposibilita considerar sus multas electorales como restrictivas del ejercicio de la profesión de abogado?

Resulta curioso que hace poco haya criticado al CAL por hacerse de la vista gorda en el caso Orellana y que el Sr. Silva no haya dicho nada.

Como las recientes encuestas lo evidencian, el Sr. Silva sabe bien que cumplo responsablemente con mi función parlamentaria de representar, legislar y fiscalizar, y en este último caso llego siempre hasta el final. Los hechos lo confirman. No en vano el pueblo me concedió el honor de representarlo en 5 oportunidades.

Víctor A. García Belaunde

Congresista de la república

Sobre vista de Yoshiyama

Señor Director:

El abogado de Jaime Yoshiyama manifestó que su patrocinado no podía tomar un avión, por estar afectado de la vista, ya que los puntos se le podían abrir. Posteriormente, declaró que padecía de un herpes zóster en el ojo derecho. Sin embargo, en una única presentación en la TV, se observa un señor con sendas suturas quirúrgicas en los ojos y en ambos párpados; las que serían ajenas a la afección a que alude dicho abogado. Se observa en el ojo derecho, conjuntivitis y pequeño derrame sanguíneo que bien podría corresponder al herpes ocular y/o a efectos secundarios posteriores a una blefaroplastía, es decir, cirugía estética, lo cual no se condice con el tratamiento de un herpes que no requiere de suturas palpebrales. Es indispensable que se haga conocer la verdad a la ciudadanía y se acredite esta situación con el certificado médico expedido por un oftalmólogo reconocido por el colegio correspondiente y refrendado por el director del centro médico donde se atiende el Sr. Yoshiyama.

emilia solano

dni 06436311

Plantones para el público

Señor Director:

Más de 10 mil plantones estarán disponibles para el público en La Libertad. El Vivero de la Agencia Agraria de Virú ofrece diversidad de frutales, entre ellos palta hass, maracuyá, mandarina y manzana, que al momento cuenta con una producción de más de 10 mil plantones. Además, existen 5 mil plantas de algarrobo que permitirán reforestar diversos sectores de la provincia. El vivero cuenta con 11 hectáreas y se vienen habilitando más espacios para cultivar más plantones.

rebeca moscol

rebecamoscoll@gmail.com