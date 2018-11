Correos demuestran que Ísmodes sí conocía de servicios a norteamericano

Arequipa. La República publicó ayer los vínculos que unen a Javier Ísmodes Talavera, candidato al gobierno regional de Arequipa, con Giuliano Delgado, su socio y asesor de campaña. A ambos se los conoció mejor después de una denuncia por supuesta estafa que realizó Humberto Rendón, un ciudadano norteamericano que pagó US$ 30 mil con un cheque a nombre de Delgado para que le ayuden con el cambio de uso de unos terrenos, pero que nunca se hizo.

Los hechos acontecieron en 2012, cuando Javier Ísmodes era gerente director del estudio de abogados Muñiz, mientras que Giuliano Delgado era un letrado del estudio. Este último fue el que firmó el contrato con Rendón en representación de la firma.

Cuando Rendón fue a reclamar, nadie le dio razón del dinero, puesto que el staff de abogados asegura que el dinero nunca ingresó a sus arcas.

Al ser consultado sobre esto, Ísmodes indicó que nunca participó en el servicio. En su calidad de gerente director, no tenía por qué ver todos los casos que tomaban sus subordinados. "Conocí algo porque la esposa de Rendón consultó en primer lugar conmigo, pero yo la derivé con Delgado. Después de eso ya no supe más hasta que ella vino a amenazarme que si no le devolvíamos el dinero nos haría escándalo con la prensa", aseguró Ísmodes.

Sin embargo, Ísmodes sí conocía de cerca el trabajo que hacían sus abogados en favor de Rendón. La República obtuvo los correos que mediaron entre Rendón y Eduardo Hurtado, el abogado que tomó el caso.

Por ejemplo, el 7 de mayo de 2012, se habla sobre algunos de los requisitos que se necesitaban para el cambio de zonificación del predio del norteamericano; incluso de una reunión que deberían tener para alcanzarle los requisitos, la elaboración del expediente (de cambio de uso) y la aprobación del mismo.

Cuando le mostramos los correos, Ísmodes dijo no recordar. "Me pasaban cientos de copias de correos sobre los casos todos los días, pero eso no significa que yo tenga control pleno sobre ellos. Derivé el caso, claro que conocía. ¿Eso me hace un estafador, un delincuente? ¿De qué soy culpable, según La República?", se preguntó.