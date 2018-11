Congresista López: "Es falso" presión de Letona para archivar moción de Promperú

Después de la denuncia presentada contra Úrsula Letona, el presidente de la comisión de Fiscalización, Luis López, negó cualquier presión ralizada por la parlamentaria para que se archive la denuncia contra Promperú.

Para Canal N, el congresista afirmó que la moción presentada por Yeni Vilcatoma y Leyla Chihuán no fue archivada porque se solicitó una reconsideración.

“Eso es totalmente falso. En ningún momento hubo presión política para no presentar una moción de orden sobre Promperú. Hubo una reconsideración y esa es la que se está tomando ahora y espero ponerla en el debate”, señaló Luis López.

El parlamentario de Fuerza Popular señaló que la moción tuvo el apoyo unánime en la comisión. Sin embargo, en el Pleno del Congreso no alcanzó los votos necesarios para que Fiscalización tenga las facultades invetigadoras durante 120 días para revisar el contrato entre el Promperú con Sony Music Entertainment Colombia S.A.

Asimismo, Luis López expresó que no hubo “algún enfrentamiento” en la comisión de Fiscalización por el caso. “Úrsula Letona en ningún momento se me ha acercado para no poner en debate esta moción de Promperú”, señaló a RPP.

Consultado por los motivos de Yeni Vilcatoma para presentar la denuncia, el congresista indicó a Canal N que “ella tendrá que dar sus propias explicaciones. Esperamos que se reconsidere, tengamos un debate y todos los congresistas (de Fiscalización) puedan conocer el caso”.

Sobre el caso de Promperú, donde se acordó con Sony Music Colombia la realización de dos videoclips con artistas internacioales por un millón de dólares, Luis López declaró que “en el caso no nos den facultades para invetigar, usaremos un grupo de trabajo de la misma comisión”.