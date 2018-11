Maritza García: “Los congresistas de Fuerza Popular están temblando”

No le sorprende. La reciente renuncia de Úrsula Letona de Fuerza Popular ha tomado por sorpresa a algunos, mientras que a otros, era un tema que se veía venir, tal es el caso de Maritza García, quien considera que esta medida se sabía desde que Keiko Fujimori está en prisión.

"Es un hecho que se veía venir, desde que Keiko está detenida, muchos congresistas están temblando por las situaciones irregulares […] Para mí no es nada nuevo que sigan renunciando, la bancada seguirá quebrantándose. Úrsula Letona tendrá sus razones para renunciar", dijo a RPP.

Ante la pregunta de por qué Úrsula Letona habría tomado esa decisión, Maritza García dejó entrever también que tendría que ver con diferencias con Yeni Vilcatoma y el reciente archivo de la denuncia contra Promeperú.

"No es falso que Yeni Vilcatoma sea una congresista confrontacional, solo hizo una alianza en Fuerza Popular para llegar a la mesa directiva. Al ver problemas, Yeni quiere que Úrsula Letona de un paso al costado. Es cierto que Fuerza Popular, por la cantidad de sus congresistas, haya querido defender a Promperu y a Yeni no he la gustado. Ella quiere abrirse del partido", añadió.