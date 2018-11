Juan Sheput: “No tengo dudas que habrá más renuncias en Fuerza Popular”

Reacciones. La reciente salida de Úrsula Letona de Fuerza Popular (FP) ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Para Luz Salgado esta decisión le causa "sorpresa", pero para Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, la renuncia de la exvocera naranja se veía venir desde que Keiko Fujimori ingresó a prisión.

"A mí no me sorprende, esto es una suerte de crónica de renuncia anunciada. Desde el momento que fue maltratada por ser elegida vocera y luego cambiarla, ya se veía que un desenlace de este tipo podría venir. El inicio del descalabro de Fuerza Popular se da desde el momento que Keiko Fujimori está detenida. Yo no creo que subsistan por mucho tiempo. Los une el tema presupuestal. Cuando acabe el referéndum va haber más renuncias", dijo Sheput a RPP.

Ante la pregunta sobre el origen de estas diferencias en Fuerza Popular, Juan Sheput remarcó que los intereses que hay dentro de la mencionada agrupación y que lo de Letona solo ha sido una muestra de lo que pasará en las próximas semanas.

"Es evidente de que existen varias facciones y de que conviven con eso. Nadie puede negar las diferencias que tienen con Daniel Salaverry. Igual ha sucedido con Luz Salgado. Lo de Úrsula Letona es la punta de iceberg de una gran cantidad de problemas que se ha manifestado desde que Keiko está en la cárcel y hay un descontento de FP y del norte político. Habrá más renuncias", aseveró el congresista oficialista.