Úrsula Letona renuncia a la bancada de Fuerza Popular [VIDEO]

La congresista Úrsula Letona anunció que este miércoles presentará su renuncia a la bancada de Fuerza Popular, luego que su colega Yeni Vilcatoma solicitó que sea expulsada del grupo político.

"Yo estoy presentando el día de hoy, formalizando, mi renuncia. He asistido a visitar a la presidenta del partido, Keiko Fujimori, y le he comunicado mi decisión personal de renunciar a la bancada de Fuerza Popular, pero también le he ratificado mi compromiso, mi solidaridad, desde este nuevo espacio en el que voy a estar, fuera de la bancada como congresista, pero sobretodo como su amiga personal", expresó en RPP Noticias.

Úrsula Letona sostuvo que no va a permitir que se utilice su persona para crear divisiones en el partido.

“Yo no me voy a constituir en obstáculo, mucho menos en un pretexto para que persona en búsqueda de poder, puedan generar conflictos en el interior de la bancada. Mi actitud al interior de mi bancada siempre ha sido la búsqueda de la unidad y en ese sentido voy a seguir apoyando desde esta nueva posición a Fuerza Popular”, recalcó.

“No me voy a prestar ni voy a permitir que se me use de excusa para pretender generar divisiones (...) el tema importante es que se mantenga la unidad en Fuerza Popular”, añadió Letona.

Sin embargo, Úrsula Letona evitó calificar a Vilcatoma y señalar quienes dentro de la bancada generan divisiones en Fuerza Popular.

De otro lado, reconoció la Fuerza Popular ha dejado de trabajar para mantener la confrontación con el gobierno.

“Siempre es importante hacer una evaluación de nuestro comportamiento, como bancada nos descuidamos de seguir trabajando las reformas y entramos en el círculo vicioso de la confrontación”, indicó Úrsula Letona.