LVF Liberty Institute era una fachada para encubrir falsos aportes desde EEUU

Juan Luna Frisancho mintió sobre la entidad LVF Liberty Institute, que constituyó en el estado norteamericano de Delaware, el 19 de noviembre de 2015. Cuando La República descubrió en plena campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016 que Luna era la persona que fundó el organismo que transfirió 65 mil dólares al partido fujimorista, este explicó que el dinero era el resultado de una colecta de empresarios radicados en Estados Unidos. Nunca quiso identificarlos. Como resultado, el 18 de noviembre de este año la Fiscalía de Lavado de Activos concluyó que había graves y fundadas sospechas del origen ilícito de dicho aporte que Luna donó desde LVF Liberty Institute. Y sería el testigo protegido TP 2016-12-3 quien daría la estocada definitiva.

El testigo protegido TP 2016-12-3, integrante del entorno íntimo de Jorge Yoshiyama Sasaki y reclutador de falsos aportantes, confesó el papel que cumplió Juan Luna con LVF Liberty Institute:

"El testigo protegido señala que Jorge Yoshiyama Sasaki tenía una relación de amistad con Juan Carlos Luna Frisancho, y que tenía una fundación llamada (LVF) Liberty Institute, que estaba vinculada a los hechos investigados (falsos aportes con dinero entregado por Jaime Yoshiyama Tanaka por intermedio de Jorge Yoshiyama Sasaki), ya que a través de la fundación se habían realizado aportes para la campaña (de Keiko Fujimori en 2016) y que el representante era (Juan) Luna Frisancho".

Pura pantalla

Así que la versión que ofreció Luna a la Fiscalía de Lavado de Activos no era cierta. Lo que refiere el testigo protegido TP 2016-12-3 es que el dinero que por intermedio de LVF Liberty Institute transfirió Luna el 19 de diciembre de 2015 se lo dio Jorge Yoshiyama, porque Jaime Yoshiyama también le había dado al testigo protegido los fondos para lavar con falsos aportantes. Todo encaja.

El 30 de marzo de este año, preguntado sobre quiénes eran los aportantes que por intermedio de LVF Liberty Institute habían contribuido desde Estados Unidos con la campaña de Keiko Fujimori, Luna por correo electrónico contestó a La República que no estaba en condiciones de hacerlo:

"Nada más quisiera yo poder citarlos y ya está, pero no es que no quiera, es que no puedo porque yo me tengo que regir por las leyes de aquí (Estados Unidos). Y las leyes de aquí los protegen a ellos. Si yo rompo las leyes empezaría a estar en problemas con las leyes de Estados Unidos".

Para las autoridades de la Fiscalía de Lavado de Activos, que recibieron la misma respuesta de Luna, se trata de un artilugio para ocultar que el verdadero dueño del dinero es Yoshiyama.

Este diario volvió a contactarse con Juan Luna Frisancho, pero dijo que no daría una entrevista.

Contacto con la jefaza

El testigo protegido TP 2016-12-3 también dijo algo relevante sobre Jorge Yoshiyama, a quien Jaime Yoshiyama le daba el dinero en efectivo para blanquearlo. Jorge Yoshiyama era asiduo a Keiko Fujimori: "Además, refiere que Jorge Yoshiyama tiene una relación cercana con Keiko Fujimori Higuchi, ello debido a que estos viajan de vacaciones juntos y siempre se frecuentan".

Pero no solo Jorge Yoshiyama estaba en contacto con Keiko Fujimori. El propio Juan Luna Frisancho relató a la fiscalía que Keiko Fujimori lo llamó a su despacho en la calle Bucaré, en Chacarilla, desde donde dirigía la campaña presidencial de 2016:

"Respecto a las circunstancias de cómo conocí a la señora Keiko (Fujimori), esto fue en una reunión privada de intercambio de opiniones entre mi persona y Keiko Fujimori. (...) (Fue la tesorera de Fuerza Popular, Adriana Tarazona Martínez), la que me escribió señalándome la fecha, hora y lugar de la reunión con Keiko Fujimori. (Ella) me manifestó que estaba interesada en reunirse con mi persona, como una atención por los aportes que había realizado en 2011 y 2014". Y tenía mucho que agradecer porque Juan Luna aportó para las campañas 2011 y 2016, un total de 253 mil 226 dólares, incluyendo lo transferido por LVF Liberty Institute (y sin sumar lo entregado por su padre Carlos Luna). Dinero regalado entre el 18 de abril de 2011 al 12 de enero de 2016. Precisamente, periodo en el que Juan Luna era socio de la empresa de Jaime Yoshiyama, Roster S.A., y empleado de Jorge Yoshiyama, quien gerencia hasta hoy dicha compañía, según la declaración del mismo fundador de LVF Liberty Institute, Juan Luna:

"Sí tuve otros vínculos (con Jorge Yoshiyama Sasaki), específicamente un vínculo societario, el cual fue accionista de las empresa Roster S.A. desde el 2 de enero de 2006 hasta el 15 de mayo de 2016, con una participación de un millón de acciones. Luego fui director y presidente del directorio del 21 de diciembre de 2006 al 16 de mayo del 2016. (...) Ahora bien, respecto a las circunstancias debo manifestar que en el mes de diciembre de 2005, el señor Jorge Yoshiyama me invita a participar en el directorio y por un tema societario me cede una acción debido a mi experiencia en negocios internacionales. Debo precisar que para efectos de asumir el cargo de director y presidente del directorio, el señor Jorge Yoshiyama Sasaki me solicitó, en razón a mi experiencia en finanzas y negocios internacionales".

El fiscal José Domingo Pérez ha citado a Juan Luna Venero para el 17 de enero de 2019. Y él sabe que ahora debe decir la verdad.

El padre de Luna también está imputado

Conforme a la reciente disposición del fiscal José Domingo Pérez, el abogado Carlos Luna Venero, progenitor de Juan Luna Frisancho, ha sido citado para que aclare sus aportes al partido fujimorista. Debe presentarse el 18 de enero de 2019.

Carlos Luna Venero ha aportado supuestamente 24 mil dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

Si se suman los aportes de padre e hijo, más los de LVF Liberty Institute, los Luna regalaron a las campañas fujimoristas de 2011 y 2016 la friolera de 277 mil 226 dólares. Una suma muy elevada tratándose de dos "simpatizantes" de Keiko Fujimori. Montos muy elevados en comparación con otros contribuyentes millonarios, como José Chlimper Ackerman.

Según la versión que ha entregado Juan Luna a la Fiscalía de Lavado de Activos, el dinero es producto de sus ahorros.

El 12 de noviembre de este año, Jorge Yoshiyama Sasaki confesó que entre los falsos aportantes que usó en la campaña se encontraba Carlos Luna Venero, padre de Juan Luna Frisancho.

En esa ocasión, Carlos Luna donó 24 mil dólares. Y su hijo Juan Luna 76 mil dólares. Todo el dinero sería en realidad de Jorge Yoshiyama Sasaki.