Ciudadano de Arequipa David Apaza no pudo explicar por qué Javier Ísmodes lava dinero

Arequipa. David Apaza, el ciudadano que inició la denuncia contra Keiko Fujimori por lavado de activos, pasó de héroe a villano en muy poco tiempo.

Tras conocerse que gracias a él y a un grupo de estudiantes de Derecho de la UNSA se inició esta investigación, Apaza volvió a realizar otra denuncia ante el Ministerio Público. Esta vez, contra el candidato regional Javier Ísmodes por lavado de activos.

Al día siguiente de la denuncia, se difundieron fotografías de Apaza con el candidato Elmer Cáceres, rival político de Ísmodes.

Ayer los militantes del movimiento al que pertenece Ísmodes enseñaron una supuesta conversación entre Apaza y una de sus militantes, donde el denunciante de Fujimori señala que apoyaba a Cáceres Llica porque este le había prometido una gerencia.

Apaza negó esta conversación y aseguró que la cuenta, desde donde se realiza la conversación, es falsa; además que recibe amenazas continuamente. En cuanto a su relación con Cáceres, dijo que se puede tomar fotos con muchas personas y que, de ninguna manera, estaría del lado del otro contendor político.

Apaza realizó una conferencia de prensa para dar a conocer la denuncia que hizo en contra de Ísmodes. Señaló que, en un congreso de abogados, le alcanzaron la información de que Ísmodes blanqueó dinero procedente de actividades ilícitas.

Sin embargo, no pudo explicar por qué tipificaba el delito como lavado, tampoco de qué actividades ilegales procedía el dinero. Pese a ser abogado, no pudo argumentarlo y dejó a otro letrado en el uso de la palabra, para que haga un resumen de la acusación fiscal. Ambos letrados no pudieron dar la explicación del caso y dejaron la conferencia de prensa de manera abrupta.