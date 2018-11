Presidenta del JEE en Juliaca pide a las autoridades electas no defraudar a la población [VIDEO]

El electo alcalde del municipio de San Román, David Sucacahua Yucra y 13 nuevos regidores recibieron su credencial este martes en el local del Jurado Electoral de San Román (JEE). La magistrada María Luisa Padilla Arpita presidió la actividad y pidió a las autoridades entrantes no defraudar a la ciudadanía.

Asimismo, la presidenta del JEE instó a las autoridades electas a no cometer delitos contra la administración pública y no convertirse en agencias de empleos. No perdió la oportunidad y les recordó que tienen un compromiso con la población de Juliaca.

El alcalde electo David Sucacahua se dirigió a la población tras recibir su credencial y aseguró que su prioridad será tratar los problemas con los residuos sólidos. La nueva autoridad agregó que está casi todo preparado para la transferencia en el cargo.

En los pasados comicios electorales, Sucacahua postuló por el movimiento Mi Región. Durante su campaña electoral, aseguró que lucharía frontalmente contra la delincuencia de ser elegido autoridad.