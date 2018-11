Violeta: Subcomisión debe sesionar en enero y febrero por caso Chávarry [VIDEO]

Pide priorizar caso de Pedro Chávarry. El congresista de Peruanos por el Kambio e integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Gilbert Violeta, se manifestó a favor que el subgrupo de trabajo, dirigido por el fujimorista César Segura, no paralice sus funciones y sesione en enero y febrero.

De esta manera, Gilbert Violeta mostró su preocupación por el retraso del debate de las denunciadas constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Lo que hay que pedir es que como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales depende de la Comisión Permanente, que no para [en enero y febrero], la subcomisión no debería parar”, precisó en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, el legislador oficialista cuestionó que, en algunos casos, como el de Kenji Fujimori, no se haya respetado el orden de prelación, por lo que se avanzó rápidamente con la acusación constitucional.

“Nosotros decimos que, cuando hay voluntad política se aceleran ciertos procedimientos, el famoso caso de los Avengers, el caso del señor Kenji Fujimori, no siguió ningún orden de prelación políticamente la Junta de Portavoces decidió darle una prioridad se vio y se sancionó”, explicó.

Gilbert Violeta comentó que se acercó al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el fujimorista César Segura, para que le brinde el listado número de las denuncias que aún están pendientes, para ver en qué ubicación se encuentra la de Pedro Chávarry.

“Lo que él dice es que se va seguir el orden de prelación de todos los expedientes como han ingresado, ayer le he pedido, y hoy se lo he reiterado, que me alcance el listado numérico para saber cuál es el número exacto de expedientes”, enfatizó.

Además, el parlamentario aseguró que apoyarán la solicitud del Frente Amplio ante la Junta de Portavoces, la cual insta a que se prioricen los casos de Pedro Chávarry y Moisés Mamani.