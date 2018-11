Congestión vehicular

Señor Director:

El sábado pasado se realizaron ejercicios militares en Agua Dulce, sobre simulacro de tsunami y las acciones que se deberán adoptar en caso que ocurriese un terremoto de ocho grados. Para desarrollarse dicho evento, la Costa Verde fue cerrada en su totalidad. El tráfico colapsó en todos los distritos limeños.

Cada vez que la Costa Verde es cerrada, por diferentes motivos, la congestión de vehículos es espantosa. Ello prueba lo necesaria que es esta vía para descongestionar el tráfico. Por lo tanto, sugiero que, en caso que se tenga que cerrar la Costa Verde, sea en días domingos o feriados para no afectar el flujo de vehículos y no perjudicar a las personas que tengan que movilizarse por algún motivo.

M. Antonieta Fernández

DNI 06628724

¿Contradicciones?

Señor Director:

El señor Jaime Yoshiyama declaró, en el programa ‘Cuarto Poder’ del pasado domingo 25 de noviembre, que el tesorero de Odebrecht sostuvo, en Brasil, que por orden de Marcelo Odebrecht tenían prohibido entregar dinero en efectivo.

En ese marco, esto quiere decir que ¿Nadine Heredia tampoco habría recibido el dinero en efectivo en un departamento de Miraflores en maletines deportivos, como se dijo alguna vez? Entonces, ¿contradicciones de Barata, Odebrecht o Yoshiyama?

Mario J. Ramírez

DNI 07873994

El juez Carhuancho

Señor Director:

La actuación de este juez, Richard Concepción Carhuancho, de la Sala Penal Nacional, con respecto al caso de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, no hace sino llenarnos de satisfacción al ver que cumple su papel de una manera tan limpia y eficiente.

Hace bastante tiempo que no veíamos a un personaje público con un cargo tan importante (y hasta peligroso) actuar tan consecuente. Me siento orgulloso. Eso es lo que siento al ver este tipo de actuación tan valiente. Esta emotividad me da hasta ganas de gritar la destacada frase “Arriba Perú”.

César A. Fernández Tafur

DNI 07222449

Sobre García Belaunde

Señor Director:

El casi eterno congresista Víctor Andrés García Belaunde parece salir del casi anonimato parlamentario por su nula labor de fiscalización, legislación y representación en el país, como queriendo que el pueblo se olvide de sus “coincidentes” ausencias en votaciones claves en la lucha contra la corrupción.

Ha presentado un proyecto de ley que busca eliminar el pago de cotizaciones al Colegio de Abogados de Lima. Ello significa no solo un evidente conflicto de intereses porque, en caso que se apruebe, él como miembro del CAL se vería favorecido con poder ejercer la profesión de abogado sin pagar sus cuotas mensuales. Esto es una clara violación al código de ética de los Colegios de Abogados de todo el país. Esto se debe por utilizar su cargo de parlamentario en el Congreso de la República para obtener un beneficio e interés personal, ante el bien común.

En esa línea, pienso que quizá también se encuentra en estado “chihuán”, como lo está la parlamentaria fujimorista. Por tanto, ¿qué le impide pagar sus cuotas como lo hacen miles de abogados en todo el Perú?

MARCO A. SILVA SANTISTEBAN

dni 07233036