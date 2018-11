Antauro Humala no sería opción para el 2021, según Hildebrandt y Páez

Muchos peruanos, según las encuestas, están cansados de los políticos tradicionales. Tanto así que una de las frases más populares se ha convertido el "que se vayan todos". En ese sentido, una de las opciones que se ha presentado como el "gran cambio" es Anturo Humala.

Sin embargo para los periodistas César Hildebrandt y Ángel Páez (La República), el líder "etnocacerista" no sería opción para las elecciones presidenciales del 2021, pues pese a que una "opción diferente" pareciera que podría resolver los problemas, el radicalismo de este anunciado candidato no sería el adecuado para dirigir el país.

"Antauro Humala no es algo diferente. Es el viejo, decrépito, rancio, militarismo en el peor de sus semblantes. Es el tipo que quiere armar una revuelta. Cero ideas. ¿Qué diablos es eso del etnocacerismo? ¿Qué cosa es etno? ¿Hay algo ahí racista? ¿Qué es el cacerismo?", cuestionó César Hildebrandt en RPP.

A su vez, Ángel Páez señaló: "No me pondría en el plano de adivinar, pero creo que es probable que haya alguien radical que se tome el pulso de la ciudadanía que busca un tipo de ruptura, algo diferente, pero no no creo (eso suceda)".

"Si el Perú necesita algo nuevo, no pasa por parámetros de Antauro", agregó César Hildebrandt, en referencia a lo que podría suceder en las elecciones presidenciales del 2021, en donde Antauro Humala ha confirmado que participará.

Asimismo ambos periodistas coincidieron en que Keiko Fujimori no tendría opciones en los próximos comicios presidenciales, ya que las audiencias y las investigaciones la tendrían más preocupada que una eventual aspiración a un cargo en el Estado.