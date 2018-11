Pedirán a Junta de Portavoces revisar casos de Chávarry y Mamani

Insiste. En la última sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista miembro de esa mesa de trabajo, Marco Arana señaló que, desde el Frente Amplio van a pedir a la Junta de Portavoces para que recomiende los casos de Moisés Mamani y Pedro Chávarry.

"Yo insistí en que debería retomarse del caso de Pedro Chávarry y lo que me dijeron es que el voto ya había decidido el tema: el orden de la carga procesal y no nuevo tema. Me dijeron que se tomaron algunos casos de manera excepcional, como el de los 'Advengers' y el de Pedro Chavarry, que fue archivado, era por recomendación de la Junta de Portavoces", dijo Arana a La República.

Tomado conocimiento de estas antecedentes, Marco Arana dijo: "Dejé constancia de que el Frente Amplio va a solicitar en la Junta de Portavoces, que desde ahí se de prioridad al caso de Mamani y Chavarry, ese sería otro camino. Sería antes del pleno, mañana o pasado".

Como se recuerda, Moisés Mamani ha sido acusado de realizar tocamientos indebidos a una aeromoza y Pedro Chávarry de pertenecer a la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto', esto tras la difusión de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura.