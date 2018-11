Tubino: "Jaime Yoshiyama es de ascendencia japonesa y por eso cumple su palabra"

El vocero principal de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, respaldó el argumento del exsecretario del partido naranja, Jaime Yoshiyama, para quien pesa una orden de prisión preventiva, la misma que ya cumple Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

Jaime Yoshiyama aseguró que el dinero que entró a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011, fue donado por el empresario Juan Rassmuss Echecopar, quien le pidió que no diera su nombre.

Al respecto, Carlos Tubino recalcó que Jaime Yoshiyama es de ascendencia japonesa, por lo que este cumplió la promesa que le hizo al empresario, quien falleció hace ya dos años.

“¿Por qué no creerle? (…) El señor Rassmuss le pidió a Jaime Yoshiyama, de acuerdo con lo que él ha declarado, que mantuviera el más estricto secreto y le pidió su palabra. Yoshiyama es una persona de ascendencia japonesa y lógicamente cumple la palabra. Acá en el Perú. Hoy día parece que la palabra no se cumple”, dijo Tubino a RPP.

En una entrevista del dominical Cuarto Poder, Yoshiyama Yoshiyama afirmó que Rassmuss Echecopar lo buscó cuando se definía el destino del modelo económico del Perú, entre el 2010 y 2011 con Ollanta Humala como un candidato de fuerza del nacionalismo.

"Es en esa circunstancia que Juan Rassmuss Echecopar, uno de los hombres más ricos del continente, un multimillonario, me dijo que quería aportar a la campaña en defensa del modelo económico. Él vivía en el extranjero y cada vez que venía me preguntaba cuánto necesitaba y me entregaba (...) no sé cuántas veces, pero cada vez me entregaba (dinero) de su propia fortuna", dijo el también exministro, quien permanece en Estados Unidos.