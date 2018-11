Arana sobre García: "La cabeza grande y gorda de una mafia obstruye a la justicia" [VIDEO]

Marco Arana, congresista de la República por Frente Amplio, arremetió contra el expresidente Alan García, quien permanece por noveno día consecutivo en la residencia del embajador de Uruguay, país al que le solicitó asilo político.

En declaraciones para Cuarto Poder, Arana sostuvo que Alan García tiene temor porque, por primera vez, es investigado por jueces y fiscales que no controla, razón principal por la que quiere huir del país.

"No olvidemos que estamos ante un político muy astuto, el de "la plata que llega sola", y que tiene un grupo de congresistas que tienen, además, mucho temor, mucho miedo, porque dos de ellos fueron ministros. [...] En el Perú existe la posibilidad de que investiguen a Alan García, por primera vez, con jueces y fiscales que no controla, y esa es la razón de la búsqueda, no de asilo, sino de huir. Aquí no se trata de animadversión, sino de cerrar las puertas a la impunidad", sostuvo el parlamentario.

Según Arana, el líder aprista no se somete a las investigaciones, ya que teme que se sumen más acusaciones en el camino, como el de enriquecimiento ilícito.

Finalmente, Marco Arana pidió al Gobierno que, en caso Uruguay le brinde el asilo político a Alan García, le niegue un salvoconducto.

"Este señor debe presentarse ante la justicia. No debe quedar en impunidad. Basta ya de que haya una mafia suelta, cuya cabeza muy grande y muy gorda siga obstruyendo la justicia y burlándose de las leyes", enfatizó.