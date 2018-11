¿Por qué pedir asilo?

Señor Director:

Los congresistas apristas cuentan que uno de sus ‘amigos’ de la Fiscalía les pasó la voz que el fiscal Pérez estaba por pedir la prisión preventiva para Alan García, pero no hay indicios de eso. Por el contrario, el fiscal solo pidió el impedimento de salida del país, al que AG no solo dijo allanarse, sino que se sentía orgulloso de quedarse en su país. Es probable que ese ‘amigo’ de la Fiscalía les haya dicho que no es posible interferir en el trabajo del fiscal Pérez, y que es probable que el exviceministro Jorge Cuba se acoja a la colaboración eficaz. Este pudo ser el motivo por el que Alan García tomó la deshonrosa decisión de pedir asilo. Su hijo ha dicho: “Ningún fiscal superior se atreve a pararle la mano a Pérez, porque tienen miedo a ustedes, la prensa (sic)”. En otras palabras, a Pérez no se le puede doblegar, y la prensa está muy vigilante.

Jorge Castañeda

El demócrata Bernales

Señor Director:

Partió el Dr. Enrique Bernales Ballesteros, político de izquierda dedicado a la defensa del respeto a la Constitución y docente. Intelectual peruano que siempre estuvo al servicio del pueblo, prefirió la docencia y ejercicio de la enseñanza universitaria como medio de difusión de sus ideas. Siempre su opinión sobre el tema de derecho constitucional era de suma importancia y hará mucha falta, pero existe su legado voluminoso de su producción bibliográfica y es de consulta necesaria para todos los estudiantes de Derecho. Descansa en paz, ilustre defensor de la democracia peruana.

Cliver Najarro Guzmán

El maestro de la juventud

Señor Director:

Partió al descanso eterno don Enrique Bernales, causándonos un profundo pesar. Compartíamos con él la misma vocación que quizá pocos conocían: los derechos de la juventud. Durante estos años intercambiamos opiniones e investigaciones y hasta tuve el honor de ser panelista en una disertación internacional suya. Bernales debe ser considerado como el padre de la “Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes”, tratado internacional de derechos humanos que vela por las nuevas generaciones. Esa fue su obra maestra y que toda la juventud de la región puede invocar para amparar sus derechos. Fue una persona culta y decente, pero sobre todo, generoso. Es así que reconoció el trabajo que realizamos con el Frente Nacional de la Juventud (FNJ) y en la Internacional Juvenil (IJ). ¡Hasta pronto, mi gran amigo, maestro de la juventud!

Christian Pardo

Pdte. de la Internacional Juvenil (IJ)

Fiscal Peña protege a AG

Señor Director:

Hace unos meses, el fiscal Pérez denunció al fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial del Ministerio Público, por haberle indicado que cuando vaya a Brasil a tomar la declaración de Odebrecht, no pregunte nada sobre AG. Ayer pudimos conocer que el fiscal Rafael Vela Barba, jefe del Equipo Especial del caso Lava Jato, ha denunciado a Peña Cabrera por haber “filtrado” información reservada del caso Odebrecht, incluso se ha difundido la versión de que habría sido él quien informó a AG de las diligencias que iba a realizar el fiscal Pérez, lo que motivó su pedido de asilo al Uruguay. Es evidente que el fiscal Peña Cabrera tiene algún interés o afinidad con AG y el partido Aprista, pues no es coincidencia que en dos casos seguidos contra él haya interferido.

Carlos Alberto Miranda

DNI 32984929