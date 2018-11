Por cambios que hizo el Congreso no se aprobaría la bicameralidad

La mayoría de peruanos aprobaría tres reformas del referéndum, si fuera en estos días: la creación del reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la regulación del financiamiento de partidos y la prohibición de la reelección inmediata de congresistas, según muestra la última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

No se aprobaría la reestructuración del Congreso en dos cámaras (Senadores y Diputados) después de los cambios que el Parlamento hizo.

El estudio recogió opiniones del sábado 17 al 20. Tiene márgenes de error de 2.8 puntos (hacia arriba y abajo).

Cerca de dos tercios respaldan las primeras tres reformas (60% crear el nuevo CNM; 63% la regulación del financiamiento político; 67% impedir la reelección parlamentaria). Más de la mitad rechaza la bicameralidad congresal (54%).Así, la mayoría estaría en sintonía con el gobierno. El presidente Martín Vizcarra ha rechazado el planteamiento que aprobó el Congreso sobre la bicameralidad, distinto a la propuesta original del Ejecutivo.

"A la cuarta consulta sobre la bicameralidad, decimos no, tal como ha sido propuesto por el Congreso, porque ha desnaturalizado el proyecto que nosotros llevamos", dijo.

Cuestionó que el Parlamento haya incluido una restricción a la cuestión de confianza, recurso de contrapeso del Ejecutivo ante el Legislativo.

Además, solo alrededor de un tercio del país estaría informado sobre las consultas (30% del reemplazo del CNM, 33% sobre la regulación del financiamiento político, 38% sobre la no reelección congresal y 33% sobre la bicameralidad).

Para el politólogo Jorge Aragón, director de Investigaciones del IEP y profesor de la Universidad Católica (PUCP), "las intenciones de voto serían una muestra del buen momento que está teniendo Vizcarra".

"Después del referéndum el gran reto para el Ejecutivo será darles contenido a estas reformas. Elaborar propuestas sensatas, comunicarlas y mantener cierto consenso alrededor de ellas", advierte.

Giovanna Peñaflor, investigadora y presidenta de Imasen, anota que "los bajos niveles de información de la ciudadanía hacen frágiles los resultados".

"Lo que dicen que harán en la consulta responde a un estado de ánimo de crítica... Si bien eso puede llevar a que gane el 'sí, sí, sí, no', puede que lo que pase después no necesariamente sea satisfactorio para la ciudadanía.Ojalá que en el poco tiempo que queda se cierre la brecha de la desinformación y este referéndum no se convierta en una victoria pírrica del gobierno", expresa.