Balbuena: "Estamos tomando acciones contundentes ante actos de corrupción"

Medidas. Luego que se conociera que Luis Villacorta Ostolaza, ex viceministro del Ministerio de Cultura era socio de una empresa que ganó una licitación convocada por dicha cartera, la ministra Patricia Balbuena señaló que tomaron las acciones "contundentes" para corregir los irregulares actos.

"Nuestra labor de supervisión permitió identificar esta situación irregular y como lo he señalado, en menos de 24 horas se tomaron todas las medidas correspondientes. Lo importante acá es que nosotros pudimos detectar a tiempo y parar ese proceso. No hemos firmado ningún contrato, eso significa que a esa empresa no se le ha entregado un sol", declaró Balbuena a la prensa.

La empresa que ganó la licitación es Arqueo Andes SAC, en donde Luis Villacorta es socio principal. Esta empresa fue elegida para realizar evaluaciones arqueológicas y expedientes técnicos de monumentos, de cara al próximo Dakar que se realizará solo en el Perú.

"En este ministerio y en este Gobierno no somos condescendientes con ningún tipo de irregularidad ni acto de corrupción: caiga quien caiga se tomarán tomas las medidas que tengan que hacerse", agregó Patricia Balbuena. Además señaló que: "Estamos declarando en reorganización toda la Dirección General y toda la línea, el secretario general y la línea administrativa está en estos momentos revisando todos los procesos de adquisiciones que se están desarrollando bajo esa entidad".