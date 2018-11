VOTO ÉTICO Y VOTO POLÍTICO

Universidades, Cámara de Comercio y colegios profesionales han dado oportunidades valiosas a los candidatos al gobierno regional para que en su campaña de segunda vuelta puedan, con propuestas y programas, convencer que no solo saben insultarse y que han comprendido que han faltado el respeto al ciudadano que dará –o tal vez no dará- su voto por uno de ellos. Resultado: se han insultado menos y han decepcionado más.

La decepción viene porque lo que ofrecen y proponen no siempre coincide con la realidad y viabilidad, demostrando solo desconocimiento en la mayoría de temas, demagogia y populismo, “cualidades políticas” que no pueden dejar de lado porque no tienen con qué sustituirlas, provocando que, como síntesis de lo que muestran y la decepción generalizada que causan, de estos debates y enfrentamientos sea “lo más llamativo” un octogenario empresario que se retiró del auditorio protestando que “Arequipa no merece estos candidatos” (La República, 23/11/18).

Sin embargo, no queda ahí la desdibujada imagen de los candidatos, hay que sumar que en esta segunda vuelta se elegirá entre Elmer Cáceres Llica, un sentenciado por falsedad genérica, por mentir en su hoja de vida y tener investigaciones por corrupción; y Javier Ísmodes Talavera, un investigado por la Fiscalía por estafa, por un presunto cobro indebido a un cliente de un estudio jurídico (La República, 21/11/18), quien además será denunciado por el supuesto delito de lavado de activos.

Conclusión previa: Ya que es difícil darnos la oportunidad de tener mejores candidatos, al lograr dos tercios de votos blancos y nulos, y tendremos que elegir entre uno de los dos postulantes descritos, solo nos queda olvidarnos de actuar desde la ética no votando y votar desde la política por quien aceptemos ser cómplices. Pero hay una conclusión intermedia, que es la de que en realidad tal vez vamos a votar para gobernador por los candidatos a ser vicegobernadores, pues si la justicia da merecida sentencia y corresponde al que salga elegido, tendrá que dejar el cargo y entregarlo al vicegobernador.

Conclusión final: Ante esta falta de candidatos que satisfagan, tal vez lo prudente y a nombre del ejercicio democrático que no hay que pasar por alto, debemos dedicarnos a pensar en un voto consciente y real para el referéndum, cuyo resultado tiene una acción más amplia y nacional para un buen gobierno, en el cual debemos participar (aunque sea) con nuestro voto.