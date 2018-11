Ipsos: fujimorista Leyla Chihuán es la congresista con la peor imagen

La parlamentaria de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, tiene un 75% de opiniones negativas sobre su imagen en el Congreso de la República y solo un 11% considera que su actitud es favorable, así lo evidencio la reciente encuesta de Ipsos-Perú.

La fujimorista Leyla Chihuán ganó gran notoriedad tras asegurar en una entrevista que su sueldo como congresista, alrededor de S/ 15,600 (sin contar beneficios), no le era suficiente teniendo en cuenta su estilo de vida.

“Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso (…) Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país", precisó.

Según el estudio publicado en El Comercio, a Leyla Chihuán, le sigue su colega de bancada y expresidente del Congreso, Luis Galarreta, quien tiene un 62% de opiniones negativas.

Asimismo, los legisladores que cuentan con una imagen negativa, de 50% y 60%, son Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, del Apra, Rosa Bartra y Úrsula Letona, de Fuerza Popular.

Cabe precisar que, solo cuatro congresistas de la República tienen más del 30% de opinión favorable, ellos son: Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular (34%), Mercedes Araoz de Peruanos por el Kambio (33%), Yonhy Lescano de Acción Popular (32%) y Guido Lombardi No Agrupado (30%).