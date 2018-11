La educación también está bajo ataque

Durante una reciente reunión social compartí la mesa con varias parejas que tenían niños pequeños. Lo primero que pensé es que tenía poco que compartir con ellos pues, en mi experiencia, los padres suelen monopolizar las conversaciones y centrarlas en anécdotas que giran alrededor de su paternidad. Me equivoqué. No es que el tema central no fueran sus hijos, de hecho lo eran, pero tenían una preocupación en común con la que coincidí plenamente. ¿Cómo asegurar una educación inclusiva que forme niños que se conviertan en adultos con sentido crítico y pensamiento libre?

Obviamente, les interesaba una educación de calidad para sus hijos, que les brinde y transmita conocimientos acordes con los nuevos tiempos. Pero también quieren que aprendan a ser felices, que jueguen, que socialicen, que crezcan sin prejuicios ni miedos. Al escucharlos me pregunté, ¿qué padre no querría eso para sus hijos? La realidad, sin embargo, me hace creer que estamos muy, pero muy lejos de lograr todo lo que ellos quieren. En realidad, lo que todos queremos.

La reforma educativa en nuestro país vive bajo permanente ataque. No es solo que se les niegue a los niños una educación con enfoque en la igualdad de género que busca erradicar toda forma de discriminación y desigualdad. También se petardea de manera constante todo intento por darles a los estudiantes los instrumentos para una educación moderna con maestros que reúnan las cualidades humanas y profesionales que se necesitan. Lo más triste es que la única motivación para obstruir el camino hacia una educación de calidad es la ganancia de réditos políticos. El maldito populismo que nos mantiene postergados.

La última muestra de tamaña mezquindad es el reciente proyecto de ley aprobado por la Comisión de Educación del Congreso, presidida por la fujimorista Milagros Salazar. Lo que se pretende se reincorporar la magisterio a 14,863 maestros que fueron separados no por antojo ni reducción injustificada. Todos ellos fueron contratados en calidad de interinos (sin título pedagógico) en 1984 cuando Mercedes Cabanillas fue ministra de educación en el primer gobierno aprista. Por aquel entonces se justificó la medida aduciendo que el objetivo era cubrir plazas en zonas alejadas del país donde faltaban docentes.