Keiko se queja por demora del PJ y le recuerdan que ya no está Hinostroza

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien permanece bajo orden de prisión preventiva desde el 31 de octubre, presentó una apelación y aseguró que esta no ha sido evaluada, lo cual desmintió el juez Richard Concepción Carhuancho.

“El juez debió elevar mi apelación en 24 horas. Han pasado 17 días y nada. Por eso hemos reiterado hoy queja ante la OCMA y mi esposo Mark se ha reunido con el Defensor del Pueblo dejándole este documento. El abuso continúa”, se lee en el Twitter de Keiko Fujimori.

Tras la queja, que hizo Keiko Fujimori a través de Twitter, los cibernautas hicieron comentarios sarcásticos y recordaron que el exjuez César Hinostroza, quien tendría alguna vinculación con la lideresa de Fuerza Popular, está en España detenido, así como ella.

Qué penita que no pueda coordinar con el perseguido político Hinostroza. Él le hubiera solucionado todo en un tris😉 pic.twitter.com/Fy2GuOKK9F

Cuando ya no se tiene "hermanitos" en el PJ, la justicia es igual (de lenta) para todos, #SeñoraK

Además, le pidieron que espere su turno, así como el congresista de Fuerza Popular, César Segura, hizo con las denuncias contra César Hinostroza y que hasta ahora no pone en agenda las demandas contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Como diría el congresista Segura. Ya para el próximo año veremos tu caso. Póngase en la cola y no empuje.

Como dice tu congresista de la sub comisión de acusaciones constitucionales, "Los pedidos se atienden en orden de llegada, y si sigues insistiendo, se van a poner más tercos"... Así que, sentadita no más, que parada te vas a cansar. 😊

Vaya, vaya, me hace recordar a una comisión de constitución del congreso que se va a tomar todo el tiempo de la vida para ver la denuncia contra Chavarry. Pobechita!

No por apellidarte Fujimori te tienen que atender a la fecha, hay gente que espera hasta años. Sino mira a las mujeres que denuncian por alimentos, agresiones, etc. El Perú a diferencia de tu bancada criminal no gira en torno a tí.