El Apra y el asilo

Señor Director:

Sin duda, la célula parlamentaria aprista pasó por su actuación a ser la más entusiasta propagandista del “SÍ” a la NO reelección de congresistas. Superó la primacía que en ese sentido ostentaba la bancada fujimorista, pues a la falta de ética y cinismo colosal amparado por la inmunidad parlamentaria que caracteriza a ambos grupos, ha adicionado al suyo la mitomanía, expresada en su “tesis” de la existencia de persecución política en el Perú, tesis que la lleva al ridículo, más por su viaje a Uruguay a la caza de ingenuos. No tiene el mínimo pudor en seguir atizando el sostenido desprestigio del Congreso, y de propiciar el del país con acciones impropias de las preeminencias que corresponde observar a la representación política del pueblo.

Lamentablemente, esa actuación -pese a que no sorprende el pedido de asilo del señor García, reiterativo en a esas jugarretas- también contribuye a incrementar la curiosidad en la corrupción y su investigación. La ciudadanía absorta en ese terreno, deja de enterarse sobre otros problemas que nos aquejan y, por tanto, no hay toma de posición popular sobre ellos, dejando “cancha” libre para que el mercantilismo y sus promotores en el Ejecutivo hagan de las suyas. Ejemplo. Con seguridad, mayoritariamente no conocemos la real situación en que se encuentra el proyecto del Gasoducto del Sur, ni los motivos del arbitraje que dicen, afronta. Es tema de interés, no solamente por su contaminación con la corrupción, sino porque representa una esperanza en la masificación del gas natural y porque sustenta el proyecto de una planta de petroquímica, sin duda herramientas de progreso de los pueblos del sur, como notifica Humberto Campodónico (LR/22/11/2018).

Pedro morales mansilla

Excongresista por ap

Mayor servicio público

Señor Director:

Aunque me cae bien, observo que el Presidente solo se ocupa de la corrupción y de conseguir el apoyo del público por todas partes. Debería ocuparse más de lo que hacen sus ministros y la organización de los “servicios” del gobierno para todo el país. Ya no hay una ONERN, ni un Servicio de Conservación de Suelos. No se ve un Servicio de Extensión ni uno de Investigación. Solo interesa la producción minera, no importa la destrucción del territorio, y la gran propiedad con la agroexportación. La palabra “servicio” brilla por su ausencia. Estoy de acuerdo sobre la separación de poderes aunque, sobre la votación que viene, me gustaría que se apruebe las dos cámaras, ojalá con los cambios que propone la ciudadanía.

manuel paulet iturri

dni: 06299009

AG dijo que no se correría

Señor Director:

Alan García dijo en las investigaciones del Congreso de 1990 sobre la corrupción en su primer gobierno, que él no se correría del país, después gracias al fujimorismo Colombia le dio asilo y AG vivió en Francia. También dijo que no se acogería a la prescripción, años después se acogió a esta figura judicial mintiendo al país y salió libre sin pasar por juicio alguno. En París vivió en una zona opulenta, a diferencia de los pobres que AG dice defender. Abusó del ciudadano Lora, donde mostró su egolatría pues Lora se puso delante de él y después de la patada AG se rió. En la campaña del 2006 prometió a los vecinos de Puerto Nuevo, en el Callao, que sufren por contaminación con plomo,la construcción de la faja transportadora, nunca lo hizo. Haya nunca cobró un sol por los servicios prestados al Estado. Realmente AG es un político nefasto en la historia del país.

Martín isla medina

dni: 08207900