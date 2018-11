Congresista Pariona denunció ser víctima de racismo en las redes sociales

La congresista de Nuevo Perú, Tania Pariona, utilizó su cuenta de Twitter para denunciar que viene siendo víctima de racismo en las redes sociales, hecho que hizo público para generar conciencia en los ciudadanos.

“Desde que ingresé en política y aún mucho antes, como muchas peruanas y peruanos de origen indígena, he sido víctima de racismo y discriminación”, indicó en Twitter.

La legisladora representante de Ayacucho recalcó que este tipo de expresiones no la afectan. “Hace mucho tiempo que he decidido hacerles frente y poner su ignorancia en evidencia”, enfatizó.

En ese sentido, la parlamentaria de Nuevo Perú lamentó que en un país tan diverso como el nuestro aún suceda este tipo de hechos que son movilizados por los prejuicios. La publicación de Twitter estuvo acompañada de una serie de capturas de insultos racistas de los que ha sido víctima la legisladora.

Para Tania Pariona, las nuevas generaciones son las únicas que pueden aprender a valorar y sentir orgullo por sus orígenes. “Que estas muestras de ignorancia, más bien, alimenten el amor por nuestro color de piel, nuestras raíces, sueños y esperanzas”, agregó.

El respaldo de los usuarios de Twitter no se hizo esperar, los cuales saludaron su fortaleza pese a los insultos que recibe y su constante lucha por la igual de los derechos de todos los peruanos.

“Tania Pariona, verdaderamente te admiro. Ataque psicológico constante que ejercen contra ti por origen, género e ideología política es abrumador. Que estés de pie dándoles una alturada batalla es realmente magnífico. Mis raíces ayacuchanas están totalmente representadas contigo”, indicó Carlos Tudelano.

