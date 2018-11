ONPE: Presentan PL para eliminar las multas por no votar

Propuesta. El parlamentario de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde presentó un proyecto de Ley que propone eliminar toda multa o sanción económica, administrativa al ejercicio del derecho al voto. De aceptarse en los próximos días, podría aplicarse en el próximo referéndum,

De acuerdo al texto sustitutorio del artículo 2 de la Ley 26859, "No se pagará ningún tipo de multa por no tener la calidad de omiso al sufragio. Asimismo, no se impondrá ninguna sanción administrativa y accesoria, ni restricciones a trámites de ningún tipo”.

Actualmente, la ley señala que si una persona no acude a votar debe pagar una multa según la clasificación del distrito en el que reside. La escala se divide en distrito no pobre: S/83, distrito pobre no extremo S/ 41.50 y distrito pobre extremo S/20.75.

Los motivos del proyecto de Ley de Victor Andrés García Belaunde es que las personas que deben multas por no haber votado o por no haber asistido a su labor como miembros de mesa, no podrán acceder a ningún servicio relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc. y esto sería contradictorio con que el ejercicio del derecho de sufragio que es libre y exento de presiones y amenazas de diversa índole.