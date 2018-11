Presentan observaciones a PL que impediría que fiscalía investigue a partidos políticos

Luego que la Junta de Portavoces del Congreso acordara ayer extender la agenda del Pleno para debatir la el Proyecto de Ley (PL) que incorpora el delito de financiamiento ilícito de Organizaciones Políticas al Código Penal, el Ministerio de Justicia (Minjus) presentó un informe al Congreso haciendo unas observaciones a esta iniciativa legislativa.

Como se recuerda, el PL fue aprobado en la comisión de Justicia del Congreso y por acuerdo de voceros, no fue debatido en la comisión de Constitución y pasó de frente a la agenda del Pleno. La principal polémica recae sobre las limitaciones que tendría la fiscalía para investigar el financiamiento de los partidos políticos.

De acuerdo a Marisa Glave, este PL que no fue debatido en la comisión de Constitución, "obliga que el informe de ONPE sea autoritativo del inicio del procedimiento fiscal. Un fiscal puede comandar un proceso de investigación desde el inicio, este PL dice que no se puede dar inicio de investigación, si no hay un informe de ONPE.

Al respecto, el Minjus señala “se estaría afectando la competencia del Ministerio Público: incluso para realizar las investigaciones preliminares, necesita el informe de la ONPE., ya que aun cuando parece mantenerse la competencia del Ministerio Público para investigar (“sin perjuicio de la titularidad de la acción penal que este ostenta”, la necesidad de este informe limitaría su actuación, incluso desde la etapa preliminar”.

Sobre de las observaciones a este dictamen es sobre la pena que tendrían los responsables. El texto sustitutorio de este proyecto de Ley, en la parte de agravante del delito de lavado de activos reduce la pena para los responsables. "El texto original señala una pena de 8 a 15 años, pero en esta propuesta se reduce de 6 a 13 años

Lo que dice el Minjus es "Como agravante, se están incorporando actos que configuran el delito de lavado de activos, con penas menores a las vigentes (la pena base por lavado de activos es entre 8 y 15 años , y la pena agravada entre 10 y 20, más multa e inhabilitación).