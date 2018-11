Cardenal Barreto sobre asilo de Alan García: “Que no se canonice la impunidad”

El Cardenal Pedro Barreto se mostró en contra de que el gobierno de Uruguay otorgue el asilo diplomático al expresidente Alan García. El representante de la Iglesia Católica sostuvo que apoyar la impunidad es fuente de mayor corrupción.

"Que ellos (Uruguay) sopesen bien su decisión porque va a ser definitiva. Yo creo que aquí tenemos -tanto en Uruguay como en el Péru- invocar que no se canonice la impunidad. Ya basta de impunidad, que es fuente de mayor corrupción”, expresó en declaraciones a la prensa.

Pedro Barreto invocó a que se brinde una imagen correcta del Perú, que se rige por la democracia y cuestionó los alegatos de la defensa considerando que estos no convencen.

“Es una invocación a unirnos en la verdad, rechazando cualquier tipo de manipulación política, que de alguna manera deforme la imagen que hoy debemos dar en el país. La población está clamando-gimiendo- que los poderes del Estado vivan en armonía y por otro lado que todos los miembros de la sociedad vivamos de verdad con sinceridad”, anotó.

“Veo que el Poder Judicial y la fiscalía está con generaciones jóvenes, están afirmando con veracidad, no están inventándose cosas. Me llama la atención que por un lado la Fiscalía, los fiscales, los jueces son de alguna manera son muy prolijos en sus afirmaciones, en cambio la defensa contraria son generalidades que realmente -aunque yo no soy jurista- no me convencen”, añadió el cardenal.

Indicó además que las instituciones del país deben recuperarse para que la población confié en sus autoridades.

“Hay que dejar que el Poder Judicial, como poder del Estado, se recupere, se recompongan. El Poder Legislativo de la misma forma y el Poder Ejecutivo también está cumpliendo su propio servicio a la comunidad en general”, precisó Pedro Barreto.