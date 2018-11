Vicepresidenta de Uruguay: Pedido de asilo de Alan "no es cuestión de si es amigo o no"

El pedido de asilo diplomático solicitado por Alan García al Gobierno de Uruguay no se tratará con preferencia, así lo aseguró la vicepresidenta de ese país, Lucía Topolansky, en conferencia de prensa.

Como indicó la vicepresidenta, e informado por el diario El Observador, el análisis respecto al pedido hecho por el exmandatario peruano “viene siendo muy prolijo”, además de que no influye si hay una amistad con el líder del Apra.

“Esto no es cuestión de si es mi amigo o no es mi amigo”, declaró Topolansky, añadiendo que “hay que ver lo concreto, qué es lo que plantea la justicia peruana”. Asimismo, consideró que "no se va a mover un ápice" en ninguna de las normas que se han aprobado en su país.

La vicepresidenta de Uruguay señaló que el estudio que viene realizando el gobierno de ese país busca determinar si se trata de una posible persecución contra Alan García o un delito cometido por él. “Primero hay que ver cuál es la acusación, si se puede tipificar como persecución política o simplemente son delitos económicos. Ahí hay un primer campo a despejar, en base a ello se va a tomar la decisión”, expresó Lucía Topolansky.

Si bien no adelantó la decisión que tomaría el gobierno del presidente Tabaré Vásquez, la autoridad admitió que su país primero da el asilo y luego se estudia las circunstancias, como señaló en otra ocasión el exmandatario Julio María Sanguinetti. “Uruguay, como bien dijo Sanguinetti, ha sido un país de asilo”, expresó Topolansky. La vicepresidenta recordó que ambos países tienen convenios firmados. "Yo no soy experta en esas cuestiones, pero ese es el procedimiento que va a seguir el gobierno", declaró.

A la espera de la respuesta, Alan García se encuentra en la casa del embajador uruguayo Carlos Barros tras el asilo diplomático solicitado, después de que el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida contra el expresidente peruano.