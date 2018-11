Desde Cusco, le piden a Alan García que responda primero ante la justicia

Con el asilo político solicitado al gobierno de Uruguay, Alan García Pérez busca la impunidad. En Cusco y Arequipa, dirigentes, candidatos y autoridades se pronunciaron sobre esta maniobra del expresidente peruano. La mayoría consideró que es para rehuir a la justicia.

Inclusive hay apristas que están en desacuerdo con García, porque no quiere responder a la investigación fiscal. Uno de ellos es el candidato al sillón del Gobierno Regional de Cusco, Luis Daniel Wilson Ugarte, quien expresó enfático su desacuerdo con el pedido de asilo y dejó en claro que en el Perú vivimos en democracia, lo que descarta la existencia de una persecución política.

“Que Uruguay se abstenga de estar acogiendo a alguien que, estando en democracia, tiene que responder a la justicia. Podrá haber miles de observaciones sobre fiscales, pero ese es un tema aparte. Es un tema jurídico que puede inclusive llegar al ámbito internacional, pero no podemos aceptar que alguien busque una salida fácil a la probable detención preliminar”, señaló Wilson a un medio radial cusqueño.

Antes escribió algo parecido en su cuenta de Facebook: "Asilarse en democracia está muy lejos de lo que hicieron valerosos en dictadura: dar hasta la vida por una causa de justicia". Además, dijo que el gobierno uruguayo debe entender que los peruanos tenemos derecho a conocer la verdad. "Dejen que García responda", pidió.

Como se sabe, García es investigado por haber recibido presuntamente 100 000 dólares de la Caja 2 de Odebrecht por una conferencia en Brasil. La Caja 2 era la fuente del dinero para pagar coimas en todo el mundo.

A pesar de eso, el exministro aprista Adolfo de Córdoba señaló que sí hay una persecución política en contra de García y que el Apra, como un partido organizado, apoya su decisión de refugiarse en Uruguay. Señaló que "Alan no se vende", en relación a las imputaciones. El aprista indicó que Alan no sabía la procedencia de ese dinero y que no hay pruebas en su contra.

OTRAS CRÍTICAS

Para otros, el asilo no es sino una “fuga” encubierta. El alcalde de Cusco, Carlos Moscoso Perea, consideró que la estrategia de García constituye una "fuga" de las autoridades fiscales y judiciales para no responder por las acusaciones en su contra.

De igual forma, el exrector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac), Germán Zecenarro, aseguró que, al "fugar", García reconoce el delito que ha cometido en contra del país que lo eligió como presidente en dos ocasiones. La fuga, sostuvo Zecenarro, lo convierte en un traidor a la patria y no puede, por ende, ser considerado perseguido político.