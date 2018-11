Cajamarca: Ministra del Ambiente afirma que la corrupción ahuyenta a todos los inversionistas

La Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero, estimó que la corrupción ahuyenta a todos los inversionistas, no solo a los mineros, porque es un mal que todos tenemos que combatir, sin excepción, y no solo es la plata que se pierde, que se podría destinar a otras cosas, se lleva la fe de la población, la confianza en el Estado, y esos son activos muy importantes que no se puede perder, por eso el presidente Martín Vizcarra, y todos los ministros, están absolutamente comprometidos en la lucha contra ese flagelo.

“Para nosotros el tema prioritario, es que las inversiones, sea del tipo se sea, tienen que generarse en un entorno de paz y de un bienestar social, una inversión es importante, nos deja los recursos para las actividades y las obras que se necesitan en educación, salud, ambientales, pero las inversiones tienen que tener un enfoque de desarrollo sostenible”, precisó en su visita a la región Cajamarca.

Por esa razón –agregó- lo que estamos haciendo como parte de la agenda que estamos trabajando con los alcaldes, las condiciones que se necesitan para seguir manteniendo los servicios públicos y, eso que ayude a disminuir los conflictos, porque muchos de estos se generan en esta etapa de transición de las autoridades, porque la gestión que sale, abandona los servicios y la gestión que entra, se demora mucho tiempo en poder reinsertarse para el servicio que tiene que brindar, necesitamos trabajar en equipo, eso ya es una buena forma de empezar a enfrentar juntos los potenciales conflictos ambientales que existan o los que ya existen, para ver con el diálogo, que es la mejor manera de resolver los problemas.

Según, la titular de la importante cartera, parte de las iniciativas que han tomado, es de la gestión de residuos sólidos, fortalecer las competencias de la fiscalización ambiental, que puede realizar el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y también están a bocados a trabajar para articular mejor, las competencias de los gobiernos municipales, regionales, y del nacional.

Muñoz, visitó temprano la infraestructura de disposición final de residuos sólidos de Cajamarca, ubicada en el caserío San José de Canay, en el distrito de Jesús, recibiendo las explicaciones de los técnicos municipales.