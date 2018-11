Sheput considera que viaje parlamentario a Uruguay no politiza pedido de asilo de Alan

El pedido de asilo político de Alan García al Gobierno de Uruguay motivó que Frente Amplio quiera enviar una comisión multipartidaria al Congreso de ese país para explicar que en el Perú no hay persecución política. Por ello, el congresista oficialista Juan Sheput apoyó la propuesta realizada por su colega Marco Arana.

En entrevista a RPP, el parlamentario de Peruanos Por el Kambio indicó que la idea de Arana no significa politizar la solicitud de asilo realizada por el expresidente.

“Que un grupo de parlamentarios quiera viajar a Uruguay para explicar, no para convencer, que aquí no hay persecución política, creo que es absolutamente pertinente y no significa politización”, explicó.

Juan Sheput señaló la necesidad de que el Parlamento exponga su postura respecto a la situación de Alan García, donde se opone a los argumentos del líder aprista para pedir el asilo político.

“Creo que es necesario que se plantee la posición del Congreso peruano, en el sentido de que aquí no hay persecución política”, expresó, añadiendo que no integrará la comisión multipartidaria que viajaría a Uruguay.

Como se recuerda, el expresidente se encuentra en la casa del embajador de Uruguay por el pedido de asilo político que solicitó después de que el Poder Judicial autorizó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Alan García, quien viene siendo investigado por el Ministerio Público por los presuntos sobornos de Odebrecht por la adjudicación de la obra de la Línea 1 del Metro de Lima.