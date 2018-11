Testigo confesó que abogados le aconsejaron mentir para archivar caso Cocteles

El juez Richard Concepción Carhuancho autorizó el pedido de allanamiento del fiscal José Domingo Pérez al estudio de abogados Arsenio Oré, ubicado en el distrito de San Borja, el cual se realiza este martes.

En la resolución de solicitud del allanamiento, se señala que el testigo 55-8 confesó que el abogado Edward García y Jorge Yoshiyama le pidieron que mienta para que el caso Cocteles no progrese.

El testigo de la Fiscalía reveló que los abogados le aconsejaron decir que sí aportó a campaña presidencial de Keiko Fujimori y que tenía la facultad para lograr archivar la investigación.

“En esa reunión Edward García Navarro y Jorge Yoshiyama Sasaki me dijeron que debía manifestar qde que sí aporté que por ningún motivo diga que no aporté, y que no me preocupara porque esta investigación se iba a archivar, insinuandome que tenía los artificios para lograr ese archivo esto es que quede a nivel policial”, dice el oficio. “Me dijeron que más bien los que declaraban que no había aportado al partido se iba a quedar involucrados en el proceso”, se lee en la resolución.

Cabe anotar que, en el 2005, Arsenio Oré Guardia, fundador del estudio que este martes fue allanado por la Fiscalía, defendió a la empresa Luchetti que negociaba terrenos y sentencias a favor con Vladimiro Montesinos.

En tanto, el abogado de José Chlimper es Edward García, quien pertenece al mismo estudio. Mientras que Jorge Yoshiyama Sasaki ha confesado que ayudó a su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, exsecreatario de Fuerza Popular, a conseguir falsos aportantes para la campaña de Keiko Fujimori.