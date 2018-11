Expresidente de Uruguay: "Vizcarra no está obligado a dar salvoconducto a García"

La solicitud de asilo diplomático presentado por el expresidente Alan García el último domingo ante la Embajada de Uruguay abrió el debate acerca de las posibilidades de aceptar este pedido. Tras la orden de impedimento de salida del país por 18 meses, por la noche, el exmandatario se refugió en el citado lugar para evadir la justicia.

En este sentido, el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, aclaró que Martín Vizcarra no tiene, de forma específica, la obligación de otorgarle el salvoconducto en caso este país acoja al investigado por recibir presuntamente 100 mil dólares provenientes de la 'Caja 2' de la constructora brasileña Odebrecht.

"Obligado no, pero tiene el derecho de (darle el salvoconducto). Eso es lo que ha ocurrido siempre. Uruguay además ha tenido muchísimos asilos", destacó Sanguinetti a través de una entrevista en RPP. Asimismo, añadió que quien realiza este pedido "tiene que demostrar que hay persecución".

Como se recuerda, fue el mismo argumento que utilizó también su momento Keiko Fujimori, actualmente presa por 36 meses en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, sin embargo, Vizcarra ha aclarado que existe un Estado de Derecho y no existe tal persecución.

"Es un tema complejo. No se trata de un encauzamiento por un tema político, sino un eventual delito común, lo cual no está cubierto con la figura del asilo", agregó también el exmandatario uruguayo. Asimismo, afirmó que, pese a que en Uruguay siempre han sido favorables estos pedidos, "hay que ver si existe o no una duda razonable" e hizo un llamado a "actuar con parsimonia".

En cuanto a la pregunta de si él otorgaría el asilo diplomático a García, evitó dar una respuesta clara e indicó que "estamos a mitad de camino" puesto que ambas partes tienen que mostrar sus descargos. "No se puede sacar la conclusión primero y analizar los elementos después", destacó.