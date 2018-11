Alan García: Oposición uruguaya en contra de conceder asilo

El expresidente Alan García ha solicitado un asilo al Gobierno Uruguay, esto tan solo horas después que se le dictara una orden de 18 meses de impedimento de salida del país, en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.

Tras ello, diversas voces políticas se han manifestado desde Uruguay sobre este tema, uno de los primeros fue el actual senador Javier García, quien se mostró en contra de otorgar asilo al líder aprista.

"Asilo: es una figura para impedir persecución política, no para delitos comunes ni corrupción, Perú es un país hermano, democrático, con instituciones libres y plenas", precisó Javier García.

Además, recalcó que espera que Uruguay no intervenga en asuntos internos del Perú.

Del mismo modo, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres y el precandidato presidencial colorado, Ernesto Talvi, también se manifestaron en contra que Uruguay conceda asilo a García.

"Darle curso al pedido de asilo es una cosa y otorgarlo otra. La Convención de Caracas establece con claridad cuándo corresponde el asilo y este no parece ser el caso. En principio no se trata de un perseguido. No corresponde desconocer a un gobierno democrático. Sería un grave error", señaló.

Ope Pasquet, diputado colorado y exvicecanciller, advirtió que un asilo generaría fricción entre ambos países debido a las dudas que despertaría sobre la justicia peruana. "A primera vista no es un delito político que se le imputa", precisó.

Asimismo, indicó que Alan García ya no representa una figura de relevancia para la política del Perú, por lo que no existirían motivos políticos para investigarlo.