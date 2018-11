Yonhy Lescano afirma que Rosa Bartra estafó al país con su informe Lava jato

El informe de la comisión Lava Jato ha sido un instrumento diseñado para ayudar al expresidente Alan García a querer limpiarlo de cualquier investigación, acusó el congresista de Acción Popular Yonhy Lescano. Agregó, sin embargo, que sus conclusiones ya no resultan útiles porque no pueden ser usadas como argumento para que el líder del Apra pida asilo denunciando ser víctima de una persecución política en su contra.

"El fujimorismo y el Apra son los hermanitos. La señora Rosa Bartra estafó al país con su informe Lava Jato. No hay nada y dicen que han investigado a todos", declaró.

Gino Costa (no agrupado) coincidió en que el informe Lava Jato carece de sustento para argumentar que García afirme ser un perseguido político.

"Acá hay una clara muestra de que la comisión Lava Jato no investigó", afirmó.

Mercedes Aráoz, congresista de PPK y vicepresidenta de la República, también negó que en el Perú exista persecución política.

"Me sorprendió el pedido de asilo y siento que no es el proceder más adecuado porque no hay persecución política, tanto es así que varios políticos están siendo investigados por la Fiscalía de todos los colores políticos", afirmó.

En tanto, los respaldos al pedido de asilo de Alan García llegaron desde el fujimorismo.

Luz Salgado afirmó que el excandidato presidencial del Apra está en todo su derecho de solicitar asilo. Incluso reveló que ella había recomendado a Keiko Fujimori acudir también a una embajada local en busca de refugio.❧

