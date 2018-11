El día en que Jorge Del Castillo dijo que no había persecución política en el Perú [VIDEO]

El pedido de asilo político a Uruguay por parte del expresidente Alan García es el hecho noticioso que está marcando la pauta nacional. El líder aprista presentó este pedido al enterarse que el fiscal José Domingo Pérez planeaba solicitar prisión preventiva contra él.

Rápidamente, miembros del partido aprista peruano salieron a respaldar decisión de Alan García, uno de los más enfervorizados fue Mauricio Mulder. El congresista afirmó que fue el mismo partido el que le recomendó a García pedir este recurso para 'resguardar' su vida.

Otro de los congresistas apristas que se manifestaron a favor del pedido de asilo político fue Jorge Del Castillo. Sin embargo, un video subido a la red social Twitter por la cuenta 'Memorex' da cuenta de una entrevista que brindó Del Castillo para un noticiero de Colombia. En la conversación, el expremier deja en claro que en nuestro país no hay persecución política.

" Perú es una democracia. Aquí no hay persecución política, aquí no hay violación de derechos humanos, existe equilibrio de poderes", declaró en el año 2016 ante la cadena de televisión colombiana NTN24.

Estos enunciados de hace dos años eran en referencia al impedimento de salida del país contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia.

“En el Perú no existe persecución política, somos una democracia, esto no es Venezuela chavista, esto es el Perú”, sentenció Del Castillo en unas declaraciones que no dejan bien parado el recurso solicitado por Alan García a la Embajada de Uruguay.