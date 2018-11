Fiscal Pérez negó la existencia de una persecución política hacia Alan García

Alan García es desmentido. El fiscal de lavado de activos del Equipo Especial, José Domingo Pérez, negó que exista una persecución política hacia el expresidente, argumentando que durante la audiencia en donde se ordenó su impedimento de salida del país no hubo ningún cuestionamiento hacia el requerimiento fiscal.

"No es cierto. Eso es una circunstancia que no es exacta. Toda vez que ustedes como prensa, que permiten que la opinión pública tome contacto con las decisiones de la Fiscalía y de los jueces, han transmitido la audiencia del sábado donde el investigado, con la medida que se ha solicitado, se allanó, se mostró conforme, no hubo oposición", dijo en declaraciones a Canal N.

Asimismo, confirmó que pese al pedido de asilo diplomático a Uruguay, el proceso en contra del expresidente Alan García continúa, por lo que también sigue en pie la información de Brasil que está siguiente el trámite correspondiente.

"El proceso continúa. La investigación se está desarrollando. Estamos en una etapa preliminar, como ustedes se han dado cuenta, se ha hecho una solicitud al juzgado. Espero que ninguna palabra mía sea tomada para justificar cualquier solicitud de asilo", agregó José Domingo Pérez.

Ya ovacionado por jóvenes estudiantes de la Universidad San Marcos, el fiscal José Domingo Pérez prefirió no tomar postura ni brindar opinión respecto a la situación del expresidente Alan García. Esto para evitar que sus declaraciones sean tomadas como parte de la acusación de "persecución política".

"Hay personas que opinan, personas que como bien lo ha indicado el Dr. Rafael Vela pueden tener interes en algunos aspectos a favor de la persecución penal, en contra de la persecución penal, pero no puedo dar alcance al respecto", finalizó.