Moisés Mamani: "Ahora me voy a sentar y todo el mundo se escapa" [VIDEO]

Ni mañoso, ni borracho. Así el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, rechazó las acusaciones en su contra, luego que la aerolínea LATAM lo acusara de tocamientos indebidos a una de sus trabajadoras durante el vuelo de retorno de Juliaca.

El parlamentario, ante estas imputaciones, decidió acudir a la Comisión de Ética para explicar sus razones y defenderse de las acusaciones. Entre uno de los hechos curiosos que ocurrió en esta sesión, el congresista Mamani afirmó que la gente se corre de él por miedo a ser manoseados.

"El día de ayer he estado un poco mal, e incluso tengo el informe de la clínica. Yo me voy a sentarme y todo el mundo se escapa. "No te sientes, te van a tocar", dicen"", sostuvo el congresista Moisés Mamani durante la sesión.

Asimismo, como parte de su defensa, el parlamentario sostuvo que nunca tuvo la intención de tocar a la trabajadora del avión, y que al contrario se encontraba mal de salud a causa de la diabetes. En su declaración ante el grupo parlamentario señaló que "veía luces".

"Se me nublaron los ojos, e incluso he visto luces. Solo atiné a agarrarme del asiento y avanzar. Acercándome a mi asiento escucho una voz que me dice: ¡señor! y fui a sentarme. En ningún momento tuve la intención de acercarme y manosearla con morbosidad", comentó Moisés Mamani explicando lo que sucedió en el avión.

Como se sabe, la Comisión de Ética acordó iniciar investigación preliminar por el plazo de 20 días (según establece la normativa) para determinar si es que el legislador cometió alguna falta hacia el Código de Ética del Legislativo. El pedido fue aprobado por unanimidad.