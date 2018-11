Moisés Mamani sobre denuncia: "He podido rozar" [VIDEO]

El congresista fujimorista Moisés Mamani negó que haya realizado tocamientos indebidos a la tripulante del vuelo de Latam Perú que lo traería a Lima desde Juliaca.

Según las declaraciones del parlamentario, quizá rozó a la mujer, pero no la tocó intencionalmente, tal cual lo denunció ella en la comisaría del Aeropuerto Jorge Chávez.

Además, Mamani cuestionó a la aerolínea por el tiempo que demoró en denunciar el hecho, el mismo que, para él, no sucedieron, ya que no le gritaron que hacía algo malo en el momento.

"¿Por qué no actuaron inmediatamente?¿Por qué no me gritaron?", cuestionó el fujimorista en declaraciones para Punto Final.

De acuerdo a lo mencionado por él, Latam Airlines busca destruir su imagen, ya que esta aerolínea tendría algunas relaciones con la empresa Kuntur Wasi, la misma que habría sido afectada tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República.

"Yo he destapado la corrupción. Entonces, esto es una venganza, es un complot político. [...] El jueves me entero recién que me bajaron por estar ebrio. Salió en las redes sociales que me bajaron por estar borracho. Por la tarde sale que fue por tocamientos indebidos, y en la noche recién Latam se manifiesta. [...] La sociedad me mira como patito feo", agregó el parlamentario.

Al final, Moisés Mamani aprovechó el espacio televisivo para anunciar que iniciará acciones legales contra Latam Perú por su el comunicado en el que denunció los presuntos tocamientos indebidos por parte del legislador a la tripulante.