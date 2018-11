Proceso contra ONP

Señor Director:

Me dirijo a usted para manifestarle que tengo un proceso judicial contra la ONP, con expediente indicado en la referencia, y que se encuentra hace más de 10 años en etapa de ejecución. Hasta la fecha, pese a que ha habido tres requerimientos expresos por parte del juzgado y multas coercitivas, la ONP no ha cumplido con abonarme los devengados correspondientes, ni regularizarme el pago de la pensión al monto ordenado por el juzgado; a pesar de que en la última resolución N° 51, del 9 de octubre del 2018 (Res. N° 51-2018) que adjunto, incluso se ha ordenado oficiar a la Contraloría, por la constante renuencia de los abogados de la ONP a cumplir las órdenes del juzgado y de la sala, valiéndose no solo de maniobras dilatorias, sino de un simple silencio y falta de pronunciamiento, para así resistirse a acatar con las sentencias que expiden nuestras autoridades judiciales.

Debo indicar que pertenezco al Régimen Ley N° 10772 - Del círculo asociado de empleados jubilados de Electrolima, cuya caja de beneficios sociales de los trabajadores y jubilados es administrada por la ONP.

El Tribunal Constitucional ha considerado en la STC N° 2149-2004-PC y en la STC N° 0350-2005-PC no debe condicionar el pago de los saldos pendientes a la aprobación y autorización de la partida presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes, y no es excusa para evadir los pagos derivados de sentencias judiciales firmes, ya que esta actitud de resistencia a acatar las disposiciones legales, que a la larga, genera desesperanza en los justiciables, respecto de las soluciones que ofrece el Derecho, deslegitima el Estado democrático ante los ciudadanos.

Por lo tanto, agradeceré se sirva atender mi pedido por ser de justicia; a fin de tener una vida digna a mis 76 años, siendo convaleciente de un evento cardiovascular sucedido hace cuatro años atrás, el cual me tiene incapacitado y seriamente limitado en mi estado de salud –todo lo cual obra en el expediente–.

José Marcelino Ramírez

DNI 15958936

Reformas insuficientes

Señor Director:

En la presentación de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario, el presidente Vizcarra dijo: “(…) Serán ustedes quienes decidan este 9 de diciembre, con el referéndum, las transformaciones que la ciudadanía exige en nuestra política y justicia (….) la lucha ya no es en un campo de batalla sino en la urnas”, e incidió en colocar a la persona “como el centro del desarrollo” y la “necesidad de recuperar el respeto y la confianza entre peruanos”.

En su real dimensión, las reformas planteadas son insuficientes; y los textos que salieron del Congreso son inconsistentes, más si el propio Ejecutivo ahora propagandiza que no se apruebe el retorno de la bicameralidad, tan importante o más que las demás sobre la reforma política. Muchos estamos convencidos de que el resultado de la consulta será cuestionada por el nivel de información del grueso de los electores, ello porque el esfuerzo para el referéndum y nuestras expectativas hubiesen sido justificados por una pregunta de fondo: ¿Está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente? Con la actual Constitución no se puede poner a la persona en el centro del desarrollo. Solo las dificultades en el abastecimiento y comercialización de medicinas para combatir el cáncer y de productos genéricos, son suficiente muestra de que su prioridad es el mercantilismo. Las cuatro reformas pueden ser un avance, pero no satisfacen las exigencias ciudadanas para una mejora en su calidad de vida.

Pedro MorAles Mansilla

Excongresista por AP