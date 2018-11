Alan García: Pedro Cateriano considera que pedido de asilo no procedería

Pedro Cateriano se refirió a la solicitud de asilo diplomático que el expresidente Alan García pidió al gobierno uruguayo. Según el expresidente del Consejo de Ministros, no se puede conceder un asilo a alguien que tiene mandato judicial. "La Convención Interamericana sobre Derecho de Asilo es absolutamente clara, es decir no se puede conceder asilo a una persona que tiene impedimento judicial para solicitarlo. Desde ayer hay un mandato del juez Juan Carlos Sánchez que impide la salida del país”, agregó Cateriano.

Por otro lado, en relación a que Uruguay le de el asilo, señaló: "Considero que Martín Vizcarra tendrá que cumplir con el orden legal e imperante del país y no deberá otorgarle el salvoconducto por cuanto hay un mandato judicial que debe actuar el presidente” y con respecto a las declaraciones de ayer del expresidente, tildó como vergonzoso que haya señalado que se sometería a la justicia, y que hoy haya terminado pidiendo asilo diplomático.

El autor del libro 'El caso García' declaró a RPP que a diferencia de la vez que Colombia le otorgó el asilo a García Pérez, hoy cuenta con una orden judicial en su contra, cosa que impediría su salida del país.

Como trascendió, el gobierno uruguayo aceptó la solicitud, sin embargo está esperando los documentos del gobierno peruano sobre el caso García, que los ayudaría a definir si es o no un perseguido político.