García Belaunde: “Actitud de Alan García es decepcionante y desconcertante”

El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde se pronunció tras la solicitud de asilo del expresidente Alan García a la embajada de Uruguay en Lima este domingo.

En esa línea, el parlamentario refirió que resulta “decepcionante” y desconcertante” la actitud de Alan García, luego que dijo todo lo contrario hasta el día de ayer.

"Ha sido una actitud decepcionante. [Alan] decía todo lo contrario hasta ayer. Vemos que justamente ha hecho lo que dijo que no haría. Me parece una actitud desconcertante para sus seguidores", sostuvo el parlamentario diálogo con Canal N.

García Belaunde recordó que el “[este pedido] es bastante diferente al del 1992, cuando el exmandatario pidió asilo a Colombia para evadir una acusación de presunto enriquecimiento ilícito en su contra”.

"En ese momento no había Poder Judicial independiente, la fiscalía estaba comprometida, no había Congreso y claro, lógicamente, podría entenderse que no había justicia autónoma e independiente, y por lo tanto, podía él optar por esa opción de pedir un asilo", agregó.

Alan García pidió asilo diplomático en Uruguay

Este domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el embajador de la República Oriental de Uruguay le comunicó que Alan García solicitó asilo en la embajada de ese país.

Esto se dio luego que el Poder Judicial prohibió que García salga del Perú durante 18 meses, después de que la fiscalía ampliara una investigación por sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato para la construcción de la primera línea del Metro de Lima.