Alan García: La vez que Rosa Bartra dijo que no tenía responsabilidad

Informe. Hace unas semanas el Congreso aprobó el informe de la comisión Lava Jato que excluía a Keiko Fujimori y Alan García. Al respecto, la presidente de este grupo de trabajo, Rosa Bartra, dijo que con el lider aprista fue investigado igual que a todos los demás, pero ahora intenta escapar de la justicia peruana.

“Al señor Alan García lo hemos investigado exactamente igual que a todos los demás. Se le ha citado, asistió a 8 horas de interrogatorio (…) Se le ha levantado el secreto tributario, bancario, bursátil, se ha pedido a Registros Públicos el detalle de todas sus propiedades sociedades”, dijo Bartra a Cuarto Poder".

En otra oportunidad, Rosa Bartra también minimizó que Alan García haya utilizado el uniforme de Odebrecht y la cercana relación que este tenía con los máximos representantes con dicha empresa. ""Nosotros tenemos que ceñirnos al material en la forma de indicio. No podemos imaginar cosas. No podemos decir, como usted lo acaba de decir, 'se ha puesto el overol'. ¿Eso lo hace responsable? No. Nosotros tenemos que ser objetivos", justificó.

Sin embargo, hace unos días, un reportaje de IDL reveló que Alan García cobró 100 mil dólares por una conferencia en el 2012. Este evento se realizó en Brasil y el dinero para su pago salió de la Caja 2 de Odebrecht. Esto produjo que se le impidiera salir del país por 18 meses, pero 24 horas después, acudió a le embajada de Ururugay.