Alan García habría solicitado asilo para evitar prisión preventiva

Ayer por la tarde el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente Alan García. Sin embargo, en menos de 24 horas, trascendió por un comunicado de la cancillería, que García había pedido asilo diplomático a la embajada de Uruguay. "El ex presidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay", se puede leer en el comunicado enviado por la entidad estatal.

Los comentarios no se han hecho esperar y según refiere, Carlos Villareal, periodista de RPP, Alan García, investigado por presuntos sobornos de Odebrecht, habría tomado la decisión a raíz que el fiscal José Domingo Pérez iba a pedir prisión preventiva ésta semana, así lo señaló a través de su cuenta de Twitter.

Según fuentes confiables la decision de Alan Garcia se debió a que el fiscal Pérez iba a pedir prisión preventiva ésta semana @RPPNoticias — Carlos Villarreal (@kikesitov67) 18 de noviembre de 2018

Se conoce que García Pérez ya manejaba posibilidad de pedir asilo desde hace unos días, así lo comentó Heriberto Benítez, en una entrevista con Sigrid Bazán. El abogado del expresidente Alejandro Toledo presumió que el próximo paso en el caso de García sería el pedido de prisión preventiva, sin embargo, advirtió que a pesar de haberse dictado el impedimento de salida, nada aseguraba que el expresidente no podría eludir la acción de la justicia.

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra señaló que en el país no existe persecución política y agregó que todos los peruanos deben allanarse a la justicia, sin excepciones, mientras que Eduardo Ferrero, exministro de Relaciones Exteriores, agregó, "el asilo procede cuando se trate de una persecución política y no procede cuando se trate de delitos comunes. Quien va calificar eso es el país asilante conforme a las normas del derecho internacional. [...] El Poder Judicial debe requerir al Ejecutivo que solicite la extradición de García, pero al mismo tiempo el gobierno de Uruguay podría decir que es un perseguido político y no lo extraditarían".