Rosario Sasieta presentará denuncia constitucional contra Moisés Mamani

La excongresista y abogada, Rosario Sasieta, anunció que denunciará constitucionalmente al congresista fujimorista Moisés Mamani, quien es acusado por realizar tocamientos indebidos a una aeromoza.

“Nosotros no aceptamos los 120 días, yo lo he decidido personalmente que voy a proceder a elaborar una denuncia constitucional [contra Moisés Mamani]. A ver si la gente quiere, porque si no hay movimiento, lo hago personalmente y presento esta demanda de acusación constitucional para que empiecen”, precisó en RPP.

Rosario Sasieta explicó que el caso de Moisés Mamani debe servir de ejemplo para enviar un mensaje a la ciudadanía que este tipo de hecho no serán pasados por alto, más aun tratándose de un acto de violencia contra la mujer.

“Esta es una gran oportunidad para que la ciudadanía entienda que, hasta los más grandes, con cargos públicos fuertes, pueden ir a prisión por temas de ataque al ciudadano, que peor que denigrar a una mujer de esa forma, él [Moisés Mamani] tiene que ir a la cárcel”, recalcó.

La abogada indicó que espera que esta acusación constitucional sirva para que se activen los mecanismos en el Congreso, para que finalmente el parlamentario Mamani sea desaforado y pueda afrontar un proceso por el delito de tocamientos indebidos.

Presidente Martín Vizcarra pide “sanciones drásticas” para Moisés Mamani

Esta mañana, el presidente de la República, Martín Vizcarra, instó al Congreso de la República a tomar “acciones drásticas” contra el fujimorista Moisés Mamani.

“El hecho que sea suspendido de Fuerza Popular, es absolutamente irrelevante. Los que deben tomar acciones drásticas es el Congreso de la República, yo espero que el día de mañana, el día lunes, en un día de trabajo el Congreso tome inmediatamente, a través de los representantes de cada bancada, tomen una decisión en ese sentido", dijo.