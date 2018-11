“Fuerza Popular es una mayoría débil y que vive en un mundo paralelo”

El jurista y profesor universitario Javier de Belaunde recibió a La República para conversar sobre la actualidad. En la siguiente entrevista sostiene no estar de acuerdo con la lectura que señala que ha habido un enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo. Más bien, sostiene, lo que ha habido es una actitud abiertamente beligerante del Congreso hacia el gobierno.

¿Qué piensa del movido momento político?

Que es complicado, pero abre oportunidades importantes al país. Y soy acá muy crítico: siempre se habla de un enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo…

¿No es así?

Digamos las cosas claramente: hay un Legislativo que ha enfrentado de manera permanente al Ejecutivo. Ni en la época de la coalición APRA-UNO, frente al gobierno de Belaunde, ha habido una beligerancia así. Ahora el Congreso ha entrado en crisis, con la ruptura de la mayoría. Hay como una suerte…

¿De recomposición?

Así es. Después del referéndum podemos tener un Parlamento más atomizado. Y eso puede ser ventajoso para el gobierno, ¿no? La proximidad de congresistas con el Ejecutivo puede favorecer la obra pública. Por eso, después del referéndum puede haber una recomposición que favorezca al presidente Vizcarra.

¿Por qué la mayoría se portó así de beligerante? ¿Falta de lectura política, soberbia, no entendió su rol? ¿O todo junto?

Todo junto. La mayor parte de los parlamentarios no tienen una formación política. Aparte, la mayoría tampoco encontró una visión de país. A eso hay que añadir que el resentimiento de haber perdido las elecciones por un margen tan escaso, con la auto-interpretación de que hubo fraude, generó esta actitud de revancha tan absurda, que perjudicó al país y a ellos mismos.

Al menos han dicho que ya bajarán el tono.

Sí, pero la dilapidación de capital político que ha hecho la mayoría parlamentaria es sorprendente, sin precedentes. Es un cúmulo de errores.

Es una mayoría débil.

Es una mayoría débil y que vive en un mundo paralelo. Uno escucha las cosas que dicen y hay una realidad paralela. Más aún: si nos atenemos a los resultados de las últimas elecciones de octubre, municipales y regionales, ya no serían mayoría. En el 2016, el sistema electoral favoreció la conformación de ese bloque, que ahora ya no representa a la mayoría del país.

Y es una mayoría con su líder presa. ¿Qué piensa del papel del fiscal Pérez y del juez Concepción Carhuancho?

No tengo opinión formada porque no soy penalista. Pero sí creo que Pérez y Concepción Carhuancho están por encima de la media de la judicatura. Uno escucha a Pérez y ve investigación y argumentación. Tengo mi impresión, sí, de que en el tema de la prisión preventiva hay abuso o sintonía…

¿Sintonía con el malestar de la gente?

Claro. Es algo que ocurre en América Latina. Luis Pásara decía en un artículo que la prisión preventiva está siendo muy popular porque es una especie de justicia rápida. Es una distorsión, porque es para otra cosa…

Claro, pero ante la perspectiva de que los poderosos nunca paguen por nada…

Ante la impunidad, efectivamente, se ha vuelto popular. Ahora, cuando uno ve que hay prisión preventiva de tres años, uno se pregunta: ¿no se le estará transfiriendo a la persona imputada la ineficiencia del sistema de justicia para investigar en plazos razonables?

Lo cierto es que el caso que ha armado la Fiscalía sobre Fuerza Popular se ve sólido.

Es llamativo ver ciertos métodos de ingreso de dinero. En el Congreso uno ve a representantes de determinados poderes fácticos que han tenido que ver con las campañas. En ese sentido, el proyecto que se votará en el referéndum sobre financiamiento es central.

¿Y está de acuerdo con prohibir la reelección inmediata de congresistas?

No. Se lo digo con franqueza. Quizás es impropio que me pronuncie teniendo a un hijo parlamentario. Felizmente él ya dio su posición. En un país que pretende construir una política seria, me parece una irresponsabilidad impedir la reelección de los congresistas. Se trata, más bien, de atraer a gente para que haga política. No sé qué diagnóstico se hizo.

De hecho, la tasa de reelección es muy baja.

Es muy baja. Creo que el presidente Vizcarra no ha propuesto esto por razones técnicas. Me preocupa que no haya visto, a mediano y largo plazo, lo que va a ser la política. Si la gente con experiencia sale del Congreso vendrán aventureros. Vizcarra está interpretando ese sentimiento popular de “vamos a golpear” a los políticos. Y, claro, los políticos han hecho méritos sobrados para ser castigados, ¿no?

El que crea a la Junta Nacional de Justicia, que reemplazará al CNM, es también un proyecto urgente. Aunque es solo un primer paso hacia una reforma del sistema.

El tema de la reforma de justicia es muy complejo. El nombramiento de jueces y fiscales es central. Eso condiciona la calidad de todo lo que viene luego. El CNM era la respuesta que se dio a los nombramientos que obedecían a criterios políticos. Se le dio a la sociedad civil –a través de las universidades y colegios profesionales- la mayor responsabilidad.

Y esa sociedad fracasó.

Eso es lo horroroso de eso: el fracaso de la sociedad civil. Ni las universidades ni los colegios profesionales se tomaron demasiado en serio quiénes iban a representarlos. Evidentemente, la creación de la Junta Nacional de Justicia no es una reforma judicial, aunque sí se refiere a un tema clave.

¿Qué opinión tiene del presidente Martín Vizcarra?

Creo que es un gobierno que ha debido trabajar en consolidarse. El 28 de julio se marcó un hito en el cual el presidente adoptó un camino que pocos esperaban, uno de confrontación al Legislativo…

En los primeros meses parecía que quería ir más de la mano con el Congreso.

Sí. Pero tomó el camino de la confrontación, primero contra el Congreso y luego contra el CNM y la Fiscalía. Y le ha dado resultados, porque su popularidad ha crecido mucho. En esta confrontación ha descubierto un camino de consolidación. El tema es: ¿qué va a pasar al día siguiente del referéndum?

¿Gonzalo Chávarry debe irse de la Fiscalía?

Debería irse. Lamentablemente forma parte de estos audios en los que no sale bien parado. El jurado que elegirá a la nueva Junta Nacional de Justicia incluye al Fiscal de la Nación. Y no visualizo a este jurado, que nombrará a un equipo que se espera que sea un nuevo comienzo, con él adentro. ❧